حيل طبيعية لتجنب لدغات البعوض وإبعاده عن المنزل

يكثر انتشار البعوض خلال فصل الصيف، وعند دخوله المنزل، فإنه يسبب إزعاجًا كبيرًا للسكان، لأنه قادر على نقل بعض الأمراض الخطيرة بلدغة واحدة فقط.

وقال الدكتور مايكل بنتلي، المختص في علم الحشرات بالرابطة الوطنية لإدارة الآفات NPMA في الولايات المتحدة الأمريكية: ”يمكن أن تسبب لدغات البعوض أمراضًا ضارةً جدًا، مثل ”داء النوم وحمى الضنك، والحمى الصفراء والملاريا“، التي تكون في بعض الحالات مميتة“.

كيف تنجذب البعوضة إلى الإنسان؟

وفق مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، تنجذب إناث البعوض إلى الإنسان عن طريق رائحة عرقه، لأنها تحتاج إلى وجبة دم لتنمو وتضع بيضًا مخصبًا.

وأظهرت دراسات حديثة أنها تنجذب إلى الأشخاص من لون ملابسهم ورائحة عطرهم.

حيل للحماية من لدغتها

ويؤكد خبراء في عالم الحشرات إمكانية اتباع العديد من الاحتياطات يوميًا لتجنب لدغات البعوض، من خلال التالي:

تفادي الخروج في الهواء الطلق في فترة ذروة نشاط البعوض للحصول على غذائها، والتي تكون في وقت المساء والفجر، وفي حال الخروج إلى أماكن يكثر فيها البعوض، لا بد من ارتداء ملابس مع أكمام طويلتين وسروال طويل، لمنع وصوله إلى الجلد ولدغه.

وبحسب خبراء عالم الحشرات، يوجد الكثير من الطرق البسيطة، التي يمكن أن تساعد في إبقاء البعوض بعيدًا عن المنازل، ومن بينها:

إغلاق النوافذ والأبواب

ضرورة التأكد من إبقاء أبواب ونوافذ المنزل مغلقة بإحكام، خاصة أثناء وقت نشاط البعوض ”الفجر والمساء“.

الزيوت الطبيعية

العديد من الزيوت الطبيعية والمنخفضة التكلفة مثل المصنوعة من الثوم والأوكالبتوس واللافندر والميرمية وإكليل الجبل والليمون، يمكن أن تساعد في خنق البعوض وطرده.

إزالة المياه الراكدة

تجذب مناطق المياه الراكدة البعوض لأن هذا هو المكان الذي تضع فيه الإناث بيضها، وعند إزالة أي تجمع للمياه الراكدة في ممتلكات المنزل، مثل الحاويات وأغطية حمامات السباحة، وغيرها من الأدوات المنزلية التي يتجمع فيها الماء، يتم التخلص من بيض البعوض ومناطق تكاثره.

ويوصي الخبراء بإجراء فحص أسبوعي لممتلكات المنزل التي قد تحتوي على ماء، بحثًا عن بيض البعوض.

مغاطس لقتل البعوض

وتتمثل الطريقة الطبيعية والأكثر فاعلية في صد البعوض، بمحاصرته في المياه الراكدة بواسطة مغاطس من فطريات طبيعية تسمى ”عصيات“، والتي من شأنها أن تقتل بيض البعوض قبل أن يفقس.