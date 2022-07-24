احذر من شرب الماء كثيرًا خلال فصل الصيف

حذَّر خبراء من الإفراط في شرب الماء خلال فصل الصيف، لأنه يمكن أن يضر بالصحة.

وقال الخبراء إن هذا الإفراط قد يسبب ”نقص صوديوم الدم، وهو ضار بشكل كبير للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو كبار السن أو الذين يتناولون أدوية تقلل مستويات الصوديوم في الجسم، مثل مدرات البول“.

ووفقًا لدورية ”Revista Nefrología“ العلمية الصادرة عن الجمعية الإسبانية لأمراض الكلى، فإن ”نقص الصوديوم في الدم موجود بين 15-20% من حالات الطوارئ في المستشفى وفيما يصل إلى 20% من الحالات الحرجة“.

ما هي الأعراض؟

وقالت الدورية إنه ”عند الإفراط في شرب الماء بكميات كبيرة، ترتفع مستويات الماء في الجسم، وتبدأ الخلايا في الانتفاخ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، تتراوح من متوسطة إلى شديدة“.

وأضافت أن ”ارتفاع مستويات الماء في الجسم يسبب صداعًا وغثيانًا دون قيء أو ارتباك“.

وأشارت إلى أنه ”في حالة القيء يعاني المصاب من تشنجات أو نعاس غير طبيعي وعميق (اضطراب النوم)، ومن ثم الدخول في حالات خطيرة، ويمكن أن يسبب أيضا غيبوبة“.

ونصح الأطباء الأشخاص البالغين، بضرورة شرب ما بين لترين إلى 3 لترات من السوائل يوميًا وليس الماء فقط، والتي تشمل الحساء أو القهوة، بالإضافة إلى الفاكهة والخضراوات الغنية بالمياه.

كما نصحوا ”بشرب جرعات الماء التي نحتاجها فقط، لأنها تعتمد على العديد من العوامل، مثل: العمر، والجنس، والوزن، ومناخ المنطقة التي نعيش فيها، والنشاط اليومي، أو الحالة الصحية“، بحسب المصدر ذاته.

ووفقًا لدراسة أجريت، العام 2013، نشرت نتائجها في ”American Medical News Today“، يمكن للكلى التخلص من 20 إلى 28 لترًا من الماء يوميًا، ولكن بمعدل لا يزيد على 0.8 أو 1 لتر في الساعة.

وأشارت إلى أن ”نقص صوديوم الدم يحدث عندما تُنهك الكلى بكميات سوائل أكبر بكثير من المعتاد خلال وقت قصير“.

وقالت إن ”أعراض نقص الصوديوم في الدم يمكن أن تحدث في حال شرب ما بين 3 و4 لترات من المياه في فترة زمنية قصيرة لم يتم تحديدها“.