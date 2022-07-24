الإمارات تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بجدري القردة

قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة إنه تم تسجيل 3 حالات جديدة بالدولة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض، بحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية ”وام“.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية، داعية إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضًا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.