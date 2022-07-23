علامات جسدية تكشف تعرضك للضغط العصبي

كشفت دراسة حديثة أجرتها الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن هناك علامات جسدية تفضح الضغط العصبي الذي يعاني منه الإنسان.

وترتبط حالة الذهن وبشرة الإنسان بشكل وثيق ويتفاعل كل منهما مع الآخر، وعندما يعاني من ضغط عصبي مزمن جراء العمل أو العلاقات الاجتماعية أو الأحداث الجارية، يكون الجلد هدفًا لهرمونات التوتر التي تتجه لأن تكون أكثر عرضة للحكة والالتهاب والتهيج، بحسب الدراسة.

وقالت طبيبة الأمراض الجلدية كيرا بار، التي أجرت الدراسة، إن الجلد يعكس غالبًا ما يحدث داخل الجسم، ولذا يمكن أن يؤدي الضغط العصبي إلى التهابات أو إبطاء التئام الجروح أو إفراز الغدد لمزيد من الدهون، ما قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب لدى الأشخاص المعرضين لتفشي المرض، حسبما أورد موقع ”نيوروساينس“.

ويمكن أن يحفز الضغط العصبي أمراضا جلدية أخرى مثل الصدفية والأكزيما، وقد يصيب الإنسان بـ ”شيخوخة البشرة“ مبكرا، عبر تكسير بروتيني ”الكولاجين والإيلاستين“ في الجلد، ما يسفر لاحقا عن تسريع الشيخوخة وانتشار تجاعيد الجلد، وفق الدراسة.

وتصل التأثيرات إلى الشعر ونموه، إذ يدفع الضغط العصبي في تساقط الشعر، بحسب بار التي تنصح بسرعة معالجة هكذا أعراض حال ظهورها؛ لمنع ”ضرر لا يمكن معالجته“ مستقبلا.

وتدعو بار إلى الاهتمام بممارسات جسدية عقلية تساعد في تنظيم الاستجابة للتوتر، ويمكن أن تقلل أعراض الضغط العصبي وآثاره الجانبية، ومنها التأمل والتخيل وتنظيم التنفس بشكل متكرر واليوجا.

وتُسهم تلك الممارسات في تنظيم الاحتياجات الجسدية والعقلية والعاطفية للمساعدة في سيطرة الإنسان على الضغط العصبي ومكافحة آثاره على جسده، لكنها تختلف نسبيا بحسب كل حالة ولا يمكن اعتماد نهج واحد لها، بحسب الدراسة.

وأكدت بار أن ”كل شخص لديه علاقته الخاصة مع الضغط العصبي، وهذه العلاقة تحدد كيف يستجيب جسده للممارسات الجسدية العقلية المختلفة، ولذا يجب على الأفراد استخدام الممارسات التي تناسبهم بشكل أفضل“.