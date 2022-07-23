هل تعلن الصحة العالمية حالة الطوارئ لمواجهة جدري القردة‎‎؟

نقلت وكالة ”رويترز“، عن مصدرين مطلعين قولهما، إن حالة من الانقسام تسود بين أعضاء فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية؛ بشأن ما إذا كان تفشي جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

ومع ذلك، قد يحسم المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأمر، الأحد، بإعلان حالة الطوارئ التي تشكل أعلى درجات التأهب لدى المنظمة.

واللجنة التي اجتمعت، الخميس، مسؤولة عن تقديم المشورة إلى المدير العام غيبريسوس الذي يملك القول الفصل في إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية.

وفي الماضي، كان تيدروس يتبع دائما توصيات اللجنة، لكن المصدرين المطلعين على عملية صناعة القرار، واللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قالا إنه يفكر بجدية في إعلان حالة الطوارئ رغم عدم وجود أغلبية مؤيدة لأي الخيارين بسبب شعوره بالحاجة الملحة للتصدي للمرض.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش، السبت؛ للإعلان عن قرارها النهائي.