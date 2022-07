البيت الأبيض يصدر بيانا حول صحة بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصيب بكورونا مؤخرا.

وقال البيت الأبيض، في بيان نشره على حسابه في تويتر: ”أكمل الرئيس بايدن يومه الكامل الأول من تناول باكسلوفيد وتحسنت أعراضه“.

President Biden completed his first full day of Paxlovid and his symptoms have improved. A letter from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President, on these updates: pic.twitter.com/DWzA1iOiNs

— The White House (@WhiteHouse) July 22, 2022