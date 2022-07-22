الملياردير الهندي

تحريم؟!

قمصان الأندية

الروائيون السعوديون

إنقاذ بطولي

ميلانيا ترامب

سطوة سنغالية

حادث سقوط
أظهر المزيد

منوعات

البيت الأبيض يصدر بيانا حول صحة بايدن
تاريخ النشر: 22 يوليو 2022 15:53 GMT
تاريخ التحديث: 22 يوليو 2022 16:05 GMT

البيت الأبيض يصدر بيانا حول صحة بايدن

فريق التحرير

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصيب بكورونا مؤخرا. وقال البيت الأبيض، في بيان نشره على حسابه في

+A -A

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصيب بكورونا مؤخرا.

وقال البيت الأبيض، في بيان نشره على حسابه في تويتر: ”أكمل الرئيس بايدن يومه الكامل الأول من تناول باكسلوفيد وتحسنت أعراضه“.

وباكسلوفيد هو دواء من إنتاج شركة فايزر لعلاج مرضى كورونا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها سمحت للصيادلة الحاصلين على ترخيص من الدولة بوصف الدواء الذي يأتي بشكل حبوب لعلاج ”كورونا“ للمرضى المؤهلين لذلك.

وكان البيت الأبيض قد كشف، أمس الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكبر من شغلوا منصب رئيس الولايات المتحدة سنا إلى الآن، بكوفيد-19، وأنه ”يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل“.

وقال كيفين أوكونور طبيب البيت الأبيض، في مذكرة نُشرت أمس، إن ”بايدن (79 عاما) يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع، وهي أعراض بدأ ظهورها عليه أمس الأول الأربعاء“، مضيفا أن الرئيس بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

من جانبها، قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم بايدن، في بيان: ”التزاما بإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعزل نفسه في البيت الأبيض، وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play