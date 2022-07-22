البيت الأبيض يصدر بيانا حول صحة بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أصيب بكورونا مؤخرا.

وقال البيت الأبيض، في بيان نشره على حسابه في تويتر: ”أكمل الرئيس بايدن يومه الكامل الأول من تناول باكسلوفيد وتحسنت أعراضه“.

President Biden completed his first full day of Paxlovid and his symptoms have improved. A letter from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President, on these updates: pic.twitter.com/DWzA1iOiNs — The White House (@WhiteHouse) July 22, 2022

وباكسلوفيد هو دواء من إنتاج شركة فايزر لعلاج مرضى كورونا.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها سمحت للصيادلة الحاصلين على ترخيص من الدولة بوصف الدواء الذي يأتي بشكل حبوب لعلاج ”كورونا“ للمرضى المؤهلين لذلك.

وكان البيت الأبيض قد كشف، أمس الخميس، أن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكبر من شغلوا منصب رئيس الولايات المتحدة سنا إلى الآن، بكوفيد-19، وأنه ”يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل“.

وقال كيفين أوكونور طبيب البيت الأبيض، في مذكرة نُشرت أمس، إن ”بايدن (79 عاما) يعاني من رشح في الأنف وتعب وسعال جاف متقطع، وهي أعراض بدأ ظهورها عليه أمس الأول الأربعاء“، مضيفا أن الرئيس بدأ في تناول دواء باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

من جانبها، قالت كارين جان بيير المتحدثة باسم بايدن، في بيان: ”التزاما بإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعزل نفسه في البيت الأبيض، وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت“.