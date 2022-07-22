كيف تساعد الرياضة في تحسين الانتباه عند الأطفال؟

ذكر تقرير لموقع nospensees المتخصص في التنمية الشخصية، أن الرياضة تساعد على تحسين الانتباه لدى الأطفال.

وأشار التقرير الذي نُشر مؤخرا، أن أي أخصائي طبي مهني سيوصي بحد أدنى من عدد ساعات التمرين الرياضي في الأسبوع، لما في ذلك من فؤاد كبيرة.

وسلط التقرير الضوء، على أهمية الرياضة في تحسين الانتباه لدى الأطفال، الذين يتعلمون أشياء جديدة كل يوم.

وقال التقرير: ”مع وضع هذه الميزة في الاعتبار يجب أن ندرك أن الانتباه هو أحد أهم العمليات المعرفية في عملية التعلم، وهو التركيز الذي يسهل الاحتفاظ بالمعلومات الجديدة، فمن دون انتباه من الصعب جدا اكتساب المعرفة“.

ولفت التقرير إلى دراسة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالتعاون مع جامعتي إدنبرة وستيرلنغ، وجدت أن التمارين البدنية تؤثر بشكل إيجابي على دماغ الأطفال، وخاصة بعض العمليات المعرفية مثل الانتباه.

وأضاف: ”لهذا السبب فإن الأطفال الذين يمارسون الرياضة بانتظام يكون من الأسهل عليهم تركيز انتباههم على المهام المدرسية، فضلاً عن التحكم بشكل أكبر في اندفاعاتهم“.

وبحسب التقرير، أظهرت دراسة حديثة من جامعة ”أوفييدو“، أن تمارين القلب والأوعية الدموية معتدلة الشدة، يمكن أن تحسن العمليات المعرفية مثل الانتباه والذاكرة.

لذلك يبدو أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والذين يشاركون في الألعاب الرياضية يتمتعون عمومًا بتحكم أفضل في الانفعالات وقدرة أفضل على تركيز انتباههم دون الحاجة إلى أدوية.

أفضل الأنشطة البدنية للأطفال

تتيح الرياضة تحسين الانتباه، لكنها أيضًا تجعل من السهل التخلص من التوتر المتراكم بعد يوم دراسي، وهو أمر يحتاجه الأطفال نظرًا لعبء الدراسة الثقيل الملقى عليهم.

لكن ليست كل الألعاب الرياضية مفيدة بنفس القدر للأطفال واهتمامهم، وهناك العديد من الرياضات التي يوصي بها الخبراء بشكل أساسي، مثل السباحة وفنون القتال (مثل الجودو والكراتيه)، وألعاب القوى.

تتطلب السباحة تحكمًا مثاليًا في التنفس وحركات الجسم، بالإضافة إلى ذلك غالبًا ما يكون الغوص جذابًا بشكل خاص للأطفال.

وتحظى فنون القتال بتقدير كبير للسيطرة على الجسم والانضباط، ويتمكن الأطفال من خلالها، من تعزيز احترامهم لذاتهم من خلال الشعور بالقدرة على حماية أنفسهم.

وتسهم ألعاب القوى في تحسين التنسيق والقدرة التنافسية الصحية، كما أنها فعالة لحرق فائض الطاقة التي يمتلكها الأطفال.

واختتم التقرير بالقول، إنه ”ليس من الصعب تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة عندما يكونون صغارا، لكن الأمر الأكثر تعقيدًا هو إقناعهم بأن الرياضة نشاط لا يمكنهم إقصاؤه من حياتهم“.

وأضاف: “ الأطفال ليسوا بالضرورة مجبرين على ممارسة نفس الرياضة طوال الوقت، أو ممارسة الرياضة الأكثر شيوعًا.. الشيء المهم هو مساعدتهم في العثور على رياضة يشعرون بالراحة بممارستها وتشجيعهم على الاستمرار فيها“.