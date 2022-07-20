وجبة إفطار تساعد على خفض الكوليسترول الضار

قالت خبيرة صحة بريطانية، إن تناول الشوفان والموز والمكسرات مع حليب الصويا على الإفطار يعتبر من أفضل الطرق لخفض الكولسترول الضار الذي يؤدي لأمراض قاتلة.

وأشارت جوستين بتلر، مديرة أبحاث الصحة في مؤسسة ”فيفا هيلث“ في لندن إلى أن ”ارتفاع الكوليسترول في الدم يعني تراكم المادة الدهنية التي يمكن أن تسد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة بما فيها النوبة القلبية والسكتة الدماغية“.

ونقلت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية عن بتلر، قولها يوم الأربعاء، إن ”تناول حصة صغيرة من الشوفان بحجم 50 غرامًا ما يقرب من خمسة غرامات من الألياف ويمكنك تعزيز ذلك عن طريق إضافة الفواكه المجففة والمكسرات والموز أو التوت وحليب الصويا“.

وبينت أن ”الألياف الموجودة في الشوفان وأطعمة أخرى تؤدي إلى تقليص البروتين الدهني المعروف بالكوليسترول السيئ، لأنها يمكن أن تشكل نوعًا من الهلام في الأمعاء ما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم“.

وأضافت أن ”الألياف يمكن أيضا أن تحبس الكوليسترول وتمنع الجسم من إعادة امتصاصه في مجرى الدم“.

وأظهرت الدراسات أن ”الاستهلاك المنتظم للألياف مرتبط بخفض بنسبة 5 إلى 10% في مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار“، وفقا للخبيرة البريطانية.

وقالت إن ”أطعمة الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والخبز المصنوع من القمح الكامل والمعكرونة المصنوعة من القمح يمكن أن تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، ويرجع ذلك أساسًا إلى الألياف التي تحتوي عليها“.

وأوضحت أن ”متوسط كمية الألياف التي يتناولها البالغون في المملكة المتحدة 19 جرامًا في اليوم، أي أقل بكثير من 30 جرامًا الموصى بها“.

وشددت على ”ضرورة استبدال الخبز الأبيض المكرر والأرز والمعكرونة بأنواع الحبوب الكاملة الصحية“.

ولفتت إلى أن ”البقول مثل البازلاء والفاصوليا والعدس غنية بالألياف بشكل خاص وتستغرق بعض الوقت حتى يهضمها الجسم، ما يعني أنه يمكن الشعور بالشبع لفترة أطول وهذا يساعد الراغبين في إنقاص الوزن“.

وقالت جوستين بتلر إن ”هناك الكثير من الأطعمة الأخرى الضرورية للجسم بما فيها الفاصوليا والحمص والعدس الأحمر والبني والأخضر“.

وأردفت أن ”الفواكه والخضروات تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة وتوفر أليافًا قيّمة تعمل على خفض الكوليسترول“.