طرق جديدة لإعادة شرب الشاي بعد استخدامه

يتميز الشاي بنكهته ورائحته المميزة، وتتعدد أنواعه بين الأسود والأخضر والأبيض، بالإضافة إلى الأصناف العشبية.

فوائد الشاي

عند تناول كوب دافئ من الشاي في الصباح، فإنه يعزز نشاط الجسم، بينما يساعد شربه مثلجا بعد وجبة غداء دسمة على ضبط التوازن.

أما الشاي العشبي، في وقت المساء، فإنه يهدئ من الأعصاب بعد يوم عمل حافل بالأحداث.

وبحسب دراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد الأمريكية، فإن تناول كوبين إلى 3 أكواب من الشاي الأسود والأخضر بانتظام مع النظام الغذائي الصحي، يرتبط بانخفاض مخاطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

كما يشير موقع ”هيلثلاين نيتوركس“ الأمريكي للمعلومات الصحية، أن شاي الأعشاب مفيد في العديد من الحالات، بدءًا من الحصول على الراحة الجيدة في الليل من خلال تناول مشروب البابونج، وفي تهدئة اضطرابات المعدة بعشبة الزنجبيل، إلى خفض ضغط الدم بالكركديه، والتخلص من آلام متلازمة القولون العصبي بالنعناع.

هل يمكن تناول الشاي مرة ثانية بعد استهلاكه؟

بحسب موقع ”تيستنغ تيبل“ المختص بأحدث اتجاهات الطعام، يمكن إعادة استخدام الشاي مرة ثانية، بعد تناوله في المرة الأولى، بإضافته ضمن النظام الغذائي في عدة طرق، للاستفادة من كل فوائده الصحية.

إعداد كوب شاي ثان

يقول خبراء التغذية إن أوراق أو أكياس الشاي التي تتمتع بجودة جيدة، يمكن إعادة استخدامها مرة ثانية، بعد استهلاكها الأول، بوضعها مرة أخرى في الماء المغلي، وتناول هذا المشروب.

ويؤكدون أن هذه الطريقة ستمنح نكهات فريدة، لا تظهر عند صنع مشروب الشاي في المرة الأولى.

ويوصي الخبراء بغلي الشاي العالي الجودة المستهلك مع إضافة 1 دقيقة لمدة الغلي، لتجنب شرب مشروب ضعيف.

ووفق شركة ”ابارتمينت ثيرابي“ الأمريكية والمختصة بنشر مدونات لأسلوب حياة عصرية وصحية، فعند إعادة استخدام أكياس الشاي المستهلك يجب التأكد من رائحته من أنه لم يفسد، وتناوله في غضون أيام قليلة من الاستخدام الأول.

ومن الضروري تخزينه بشكل صحيح في الثلاجة، حيث يفضل وضعه في كمية صغيرة من الماء.

طهي الطعام

وتوصي شركة ”ابارتمينت ثيرابي“ بإضافة مغلي الشاي إلى كل أصناف الطعام في أثناء طهيها، لتزويدها بنكهة إضافية.

وعلى سبيل المثال: ”يمكن تجربة نكهات الشاي أو القرفة مع تحضير طبق الشوفان الصباحي، والبابونج مع حلوى طبق الأرز باللبن“.

وتنصح شركة ”بلوم ديلوكس“ الأمريكية والمختصة بصنع خلطات شاي فريدة، بإضافة الشاي المعطر في أثناء طهي البقوليات، مثل: الأرز، والكينوا.

صنع المعجنات

يعتبر مزج أوراق أو مشروب الشاي المستهلك في المخبوزات أفضل طريقة لإعادة استخدامه.

وبحسب خبراء التغذية، يمكن للخبازين إضافة نكهة الشاي إلى الحلويات التي يصنعونها من خلال خلط أوراقه أو مائه المغلي مع الزبدة والعجينة.

ويوصي موقع ”كيتشن“ المختص بنصائح للطهي في المنزل، باستخدام شاي أسود بالفانيلا في صنع البسكويت.

وتقترح شركة ”كينج آرثر فلور“ الأمريكية والمختصة في صناعة الدقيق ومكونات المخبوزات، إضافة شاي الماتشا إلى عجينة المعجنات والفطائر.

تطرية اللحوم

كما يشير موقع ”ماي ريسيبيس“ المختص بوصفات طهي جديدة، إلى إمكانية استخدام بقايا الشاي الأسود في تطرية اللحم النيئ قبل طهيه.

ويوصي الموقع بنقع اللحم النيئ بمغلى مشروب الشاي الأسود المخمر، قبل الطهي.