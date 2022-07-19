7 طرق سهلة لقضاء إجازة الصيف دون الإصابة بمشكلات صحية

يتعرض الكثيرون في أثناء السفر إلى أماكن سياحية حول العالم لقضاء إجازتهم الصيفية السنوية، إلى مشكلات صحية لم تكن في الحسبان، تعكر مزاجهم وتحول أيامهم السنوية التي خصصوها للاسترخاء، إلى رحلة للتنقل بين المستشفيات.

ولهذا السبب يؤكد خبراء الصحة ضرورة تهيئة الجسم قبل وأثناء السفر في إجازات الصيف، وفق موقع ”برس آند جيرنال“ الإخباري، وذلك من خلال اتباع مجموعة من النصائح السهلة الآتية:

تقوية جهاز المناعة

من المهم أن يكون جهاز المناعة قويًّا في جميع الأوقات، ويحتاج إلى تعزيز قوته بشكل خاص عند السفر.

وتعتبر عشبة ”زهرة القمح“ من أفضل الأعشاب الداعمة للمناعة، إذ يجب البدء بتناولها قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من السفر.

تقوية الأمعاء

يمكن تعزيز صحة الأمعاء من خلال تناول المكمل الغذائي بروبيوتيك، لتعزيز البكتيريا النافعة.

كما يمكن أن يساعد مكمل غذائي مستخلص من الفواكه في إنشاء البيئة المناسبة التي يمكن أن تزدهر فيها البكتيريا المفيدة لمكافحة العدوى، وتنشيط الجهاز الهضمي.

تنشيط الكبد

يؤدي تناول عشبة ”شوك الحليب“ إلى تحسين صحة الكبد.

وتحمي هذه العشبة الكبد من السموم المرتبطة بالكحول.

مقاومة غثيان السفر

يمكن لممارسة تمارين التنفس من خلال أخذ أنفاس أقل ولكن أعمق، أن تحسن من الحصول على الأكسجين، وتساعد على الاسترخاء خلال الرحلة المرهقة.

ويساعد تناول شاي الزنجبيل الطازج قبل السفر وأثناءه في التخلص من الشعور بالغثيان.

ويمكن أيضًا تناول أقراص من عشبة ”زهرة العاطفة“ عند توقع أو مواجهة فترة من الإجهاد، إذ تعد مثالية عند الإصابة بدوار السفر بالسيارة.

الحفاظ على رطوبة الجسم

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بشرب ما بين 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًّا، في أثناء أداء الأنشطة خلال الأيام الحارة، لتجنب الإصابة بالجفاف.

كما ويمكن تناول الكثير من الأطعمة الصيفية، مثل: البطيخ، والفراولة، والخيار، إذ إنها تحتوي على أكثر من 90% من الماء.

الوقاية من الشمس

ينصح خبراء الصحة بضرورة الاستمتاع الآمن بفوائد الشمس من خلال وضع كريم واق.

ويؤكد الخبراء ضرورة تجنب الجلوس تحت الشمس عندما تكون في أقوى حالاتها “ بين الساعة 12 – 2 ظهرًا“.

إبقاء الحشرات بعيدة

يمكن استخدام مستخلص بذور عشبة ”النيم“ كبخاخ للجسم لإبقاء الحشرات القارضة بعيدة، وذلك لأن رائحة عشبة ”النيم“ تحجب رائحة الجسم عن الحشرات.