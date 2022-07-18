كوب ماء مع خل التفاح يجنبك ارتفاع السكر بالدم

مزج كوب من الماء بملعقة كبيرة من خل التفاح، قبل تناول وجبات طعامك، هي الحيلة التي تحتاجها لتجنب ارتفاع السكر في الدم، وفقًا لتقرير نشره موقع ilestencoretemps.

وحسب الموقع، قال الأخصائيون فيما يتعلق بداء السكري، إنه يجب ألا يتجاوز مستوى الجلوكوز لدينا 30 مجم/ديسيلتر. وتجاوز هذا الحد يحدث ما يسمّى بارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقالت عالمة الكيمياء الحيوية جيسي إيشاوسبي، إنه ”كلما ارتفع مستوى الذروة للجلوكوز تحدث التهابات وزيادة في الوزن والجوع الشديد“.

وأوضحت أن ”شرب كوب من الماء الممزوج بخل التفاح قبل وجبات الطعام يمنع الارتفاعات القصوى للسكر في الدم، ما يعني أن التحكم في نسبة السكر في الدم أمرٌ يهم الجميع وليس فقط مصدر قلق لمرضى السكري“.

وأوصت إيشاوسبي بشرب كوب من الماء ممزوج بملعقة كبيرة من خل التفاح قبل الوجبات ”لتقليل المعدل الذي يُحوِّل النشويات إلى جلوكوز“.

ووفقا لأخصائية التغذية ألكسندرا مورسييه، فإن خل التفاح لتنظيم نسبة السكر في الدم معروف جيدًا. يساعد حمض الأسيتيك الذي يحتوي عليه على منع الاختلافات في معدلات السكر في الدم. وقد تم إثبات ذلك.

ومن ناحيتهم، أفاد باحثون من جامعة ”أهواز جونديشابور“ للعلوم الطبية في إيران خلال 2017، بأن ”نتائجنا تشير إلى أن الخل قد يكون فعالاً في تقليل مستويات الجلوكوز والأنسولين عند تناوله قبل الوجبات، مما يشير إلى أنه يمكن اعتباره أداة تكميلية لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم“.

ولفتوا إلى أنه لا بد من الحذر والتأكيد على أن هذه الطريقة لا يمكن أن تحل محل الخلفية العلاجية الحقيقية لمرضى السكري.

وأوضح الباحثون أن خل التفاح لا يشفي مرض السكري، لكن يمكن أن يخفض ويعدّل نسبة السكر في الدم. فهو إضافة آمنة بدرجة كافية في خطة علاج مرض السكري، فيجب أن نضع في الاعتبار أنه لن يحل محل أي دواء بل يكمله.

وقالت أخصائية التغذية ألكسندرا مورسييه، إنه لا ينصح بهذه الطريقة للأشخاص الذين يعانون من القرحة أو التهاب المعدة، حتى لو كان خل التفاح مخفَفًا، إنها مادة كاشطة جدًا، لذا إذا استهلكناها ثلاث مرات يوميًا ولسنوات فسوف تتلف مِينا الأسنان.

ولهذا السبب، توصي جيسي إنشاوسبي بشرب خل التفاح بواسطة قشة.

ونقل التقرير عن مقال نشرته جامعة شيكاغو، يفيد بأنه إذا كنت تعاني من مرض مزمن في الكلى فقد لا تتمكن الكلى من معالجة الحمض الزائد الذي يصاحب استهلاك خل التفاح.