تعرف على أغلى بيض في العالم

يتمتع بيض الطيور بعناصر غذائية عديدة من ”البروتين والكالسيوم وفيتامين د“، والتي تعتبر هامة للإنسان للحفاظ على صحة العظام والقوة البدنية.

ويعتبر بيض طيور الدجاج أكثر أنواع البيض شيوعا للاستهلاك حول العالم؛ بسبب تكلفته المنخفضة وطعمه اللذيذ، حيث إن تناوله على وجبة الإفطار يمد الجسم بالطاقة والنشاط لطوال اليوم.

وهناك أيضا أنواع من البيض لطيور مختلفة والتي تفوق فوائد بيض الدجاج، ولكنها تنتج بكميات قليلة؛ مما يجعل تكلفتها مرتفعة.

تعرف على أغلى أنواع البيض في العالم، وفق صحيفة ”تايمز أوف إينديا“ الهندية:

بيض النورس

تبلغ تكلفة البيضة الواحدة من نوع طائر ”النورس“ نحو 10 دولارات أمريكية، وتتواجد طيور ”النورس“ في بيئات مختلفة، ولكن يعتبر بيضها سلعة نادرة ومتوفر لمدة 4 أسابيع فقط في السنة.

ويتمتع بيض ”النورس“ بمذاق أفضل من بيض الدجاج.

بيض السمان

يمكن أن تكلف 15 بيضة من طائر ”السمان“ نحو 5 دولارات أمريكية، وتتواجد طيور السمان في آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتضع بيضًا صغيرًا جدًا، وهو غني بالحديد، وطعمه مشابه إلى حد ما لبيض الدجاجة، ويتم طهيه في ثوان.

بيض ”الإيمو“

يبلغ ثمن بيضة واحدة من طائر ”الإيمو“ نحو 25 دولارًا أمريكيًا، وتتواجد تلك الطيور في قارة أستراليا، وتتميز بضخامة حجمها، كما وتنتج بيضًا كبير الحجم صالحًا للأكل، حيث يعتبر مذاقه فريدا من نوعه.

وتعادل حجم بيضة واحدة من طائر ”الإيمو“ قرابة 15 بيضة دجاج.

بيض الديك الرومي

يصل ثمن 15 بيضة ”ديك رومي“ إلى نحو 37.5 دولار أمريكي، ويتواجد ”الديك الرومي“ في جميع أنحاء العالم، ونادرًا ما يتم بيع هذا البيض تجاريًا؛ لأن ”الديوك الرومية“ تستغرق وقتًا طويلا لوضع البيض، وعندما يحدث ذلك فإنها تضع زوجان من البيض فقط.

ويعتبر بيض ”الديك الرومي“ طعامًا شهيًا، وطعمه مشابه لبيض الدجاجة، ولكنه يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية.

بيض البط

يمكن أن تكلف 15 بيضة بط نحو 12.5 دولار أمريكي، وتعيش طيور البط في أماكن مختلفة حول العالم، ويعتبر حجم بيضها أكبر بكثير من بيض الدجاج، ويوجد غالبًا في أسواق المزارعين.

ويتميز بيض ”البط“ بمذاق مميز وعناصر غذائية كثيرة، وذلك مقارنة مع الأنواع المنتجة من الدجاج.