غانا تؤكد اكتشاف إصابتين بفيروس "ماربورغ" شديد العدوى

أكدت هيئة الصحة في غانا رسميا، يوم الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس ”ماربورغ“، وهو مرض شديد العدوى شبيه ”بالإيبولا“، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر.

وجاءت نتيجة الاختبارات التي أجريت في غانا إيجابية في العاشر من تموز/يوليو الجاري، لكن جرى التحقق من النتائج من مختبر في السنغال حتى يتم اعتبار الحالات مؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت هيئة الصحة في غانا في بيان إن ”مزيدا من الفحوص في معهد باستور في دكار في السنغال أكدت النتائج“.

وأضافت الهيئة أنها تعمل على الحد من أي خطر لانتشار الفيروس بإجراءات منها عزل جميع المخالطين الذين تم تحديدهم، مشيرة إلى أن أي أعراض على أي منهم لم تظهر حتى الآن.

وهذا هو التفشي الثاني لـ“ماربورغ“ في غرب أفريقيا.

وجرى اكتشاف أول إصابة بالفيروس العام الماضي، في غينيا ولم يتم بعدها اكتشاف أي حالات أخرى.