"منظمة الصحة": كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية بعد نحو عامين ونصف من الإعلان عن اكتشافه لأول مرة.

وقالت لجنة الطوارئ، المكونة من خبراء مستقلين، في بيان نقلته وكالة ”رويترز“، إن الحالات المتزايدة والتطور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان؛ يعني أن الوضع لا يزال طارئًا.

وجاء في البيان أن الحالات التي أُبلغت بها منظمة الصحة العالمية ارتفعت 30% في الأسبوعين الماضيين.

وأعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة لأول مرة عن أعلى مستوى من التأهب، والمعروف باسم طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي، لكورونا في 30 يناير/كانون الثاني 2020.

وفي أواخر أبريل/ نيسان الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التراجع الكبير في عدد اختبارات كورونا التي يتم إجراؤها ترك العالم في حالة عمى حيال استمرار تطور الفيروس وتحوراته الخطيرة المحتملة، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وقالت المنظمة، إن الإصابات والوفيات التي يبلغ عنها سجلت أيضًا تراجعًا كبيرًا.