ما علاقة الفلفل الحار بالسكتة الدماغية؟

قالت أخصائية التغذية البريطانية جانا ميتالونيس، إن تناول الفلفل الحار مع الطعام بشكل منتظم يمكن أن يساعد على منع حدوث الجلطات الدماغية، وبالتالي يؤدي الى إطالة العمر، وفق ما ذكرت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن ميتالونيس، التي تعمل في ”المستشفيات الجامعية“ في لندن قولها إن ”السكتة الدماغية تترك العديد من ضحاياها معاقين أو متوفين، وإن إضافة الفلفل الحار للنظام الغذائي يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية بنسبة 61 %“.

وأضافت أن ”غالبية السكتات الدماغية تحدث عندما تتشكل جلطة داخل الشريان نتيجة عدة حالات، وبخاصة بسبب تراكم الكوليسترول، وأنه يمكن أن تكون العواقب مميتة، ما يعني ضرورة معالجة إصابة الدماغ بسرعة“، موضحة أن ”إضافة الفلفل الحار للنظام الغذائي قد تعزز نتائج صحية أفضل بعد السكتة الدماغية نظرا لأنه يحتوي على الكابسيسين، وهو أحد المكونات الرئيسة الموجودة في الفلفل، وهو يعمل كمركب كيميائي يرتبط بألم اللسان عند تناول الفلفل“.

وأردفت أن ”الكابسيسين لا يحرق وبدلاً من ذلك يخدع دماغنا في التفكير في حدوث تغير في درجة الحرارة ما يؤدي إلى الإحساس بالحرارة والألم“، لافتة إلى أن ”الأبحاث السابقة أظهرت أن استهلاك الطعام الحار ست مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة“.

وأشارت إلى أن ”كثيرا من الأبحاث أكدت ذلك وأن السبب يرجع إلى دوره في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السكتة الدماغية“، ونوهت إلى أن ”دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، خلصت إلى أن أولئك الذين يأكلون الفلفل الحار أكثر من أربع مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 61% للوفاة بسبب أمراض الأوعية الدموية الدماغية مثل السكتات الدماغية“.

وأوضحت ميتالونيس أن ”الكابسيسين الكيميائي النباتي لديه القدرة على تعزيز صحة الأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، فيما أظهرت دراسات القوارض الآثار الإيجابية لنظام غذائي غني بالكابسيسين على تصلب الشرايين ومتلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية“، وأنه من الناحية السريرية ثبت أن تناول الكابسيسين يعزز المعدل المعدني بشكل ملحوظ، وقد ثبت أن الكابسيسين يقلل من مقدار الضرر الناتج عن السكتة الدماغية عن طريق إحداث انخفاض خفيف في درجة حرارة الجسم“.