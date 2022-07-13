أفضل 6 فيتامينات للحصول على شعر لامع ومثالي

يقول أخصائيو التجميل إن الفيتامينات والمكملات الغذائية هي سلاح خفي أساسي للدفاع من أجل شعر صحي ولامع.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتحويل شعرك من التالف إلى صحي ولامع، لا يمكن النظر إلى كل فيتامين بشكل متساوٍ.

وفي ما يلي ستة من أفضل الفيتامينات التي يمكنك تناولها للحصول على صحة شعر رائعة من الداخل إلى الخارج، بحسب تقرير لموقع ”ساينس تكنولوجي“.

يعتبر الأطباء فيتامين A ضروريا لنمو الخلايا، بما في ذلك خلايا الشعر، والعديد من علاجات تساقط الشعر تحتوي على هذا الفيتامين كمكون لتعزيز نمو خلايا الشعر.

كما يساعد فيتامين A غدد البشرة على تكوين دهون، وهي مادة دهنية تحافظ على رطوبة فروة رأسك وترطيب شعرك.

ويشرح الخبراء أن البيوتين ضروري لإنتاج الكيراتين، وهو البروتين الذي تتكون منه بشرتك وأظافرك وشعرك. ما يجعله الفيتامين المثالي لتعزيز نمو الشعر السميك والصحي.

وأظهرت الدراسات أن النساء ذوات الشعر الخفيف لاحظن زيادة ملحوظة في حجم وكثافة شعرهن بعد تناول المكملات التي تحتوي على البيوتين.

وأثبتت الأبحاث أنه يساعد في منع تساقط الشعر، حيث تم العثور على نقص البيوتين في 38% من النساء اللواتي يعانين من تساقط الشعر.

أما الكولاجين، فباعتباره البروتين الأكثر وفرة في جسمك، يساعد أيضاً في تكوين الكيراتين الذي يتكون منه شعرك، وهذا يجعله مكونًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بمساعدة شعرك على النمو بشكل أسرع وأقوى.

كما أنه يساعد في محاربة الضرر من خلال حماية شعرك من الجذور الحرة، وهي مركبات تضر بالخلايا والبروتينات وبصيلات الشعر.

كما وجدت الدراسات أن الكولاجين يساعد في إبطاء شيب الشعر المبكر.

وينصح الأطباء أيضا بفيتامين E كمضاد للأكسدة فهو يجدد ويرطب ويزيد تدفق الدم إلى فروة الرأس، ما يجعل الشعر ينمو بشكل أسرع.

ويجعل فيتامين E الشعر أقوى أيضًا، ما يقلل من الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي الذي يتسبب في ضعف خلايا بصيلات الشعر وسهولتها.

ويشير اختصاصيو التجميل إلى أن فيتامين c يحمي قشرة الرأس عن طريق محاربة البكتيريا الموجودة على فروة الرأس، ويعمل على تهدئة البشرة الجافة والمصابة بالحكة.

وثبت أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين سي يقاوم تساقط الشعر، ويمنع الصلع عند الرجال وكذلك الثعلبة.

ومثل الكولاجين وفيتامين c، يلعب الحديد دورًا مهمًا في نمو الشعر، حيث توصلت الدراسات إلى وجود صلة بين نقص الحديد وتساقط الشعر حيث يعمل الحديد على تعزيز الدورة الدموية، ما يساعد على وصول الأكسجين إلى خلاياك بشكل أسرع، ومن دونها، لن تتلقى فروة رأسك تدفق الدم الذي تحتاجه للسماح لشعرك بالنمو.