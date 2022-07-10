علماء يطورون نموذجا "حقيقيا" لبنية القلب الحلزونية

تعد أمراض القلب السبب الرئيس للوفاة في العديد من البلدان حول العالم، نظراً لأنه على عكس الأعضاء الأخرى، لا يستطيع القلب إصلاح نفسه بعد الإصابات. ولذلك، تعتبر هندسة الأنسجة، بما في ذلك تصنيع قلب بشري كامل قابل للزراعة، مهمة جدًا لمستقبل طب القلب.

ولبناء قلب بشري كاملاً من الألف إلى الياء، يحتاج الباحثون إلى تكرار الهياكل الفريدة التي يتكون منها القلب. ويتضمن ذلك إعادة إنشاء الأشكال الهندسية الحلزونية، التي تخلق حركة ملتوية مع دقات القلب.

ولطالما تم الافتراض بأن حركة الالتواء هذه ضرورية لضخ الدم بكميات كبيرة، ولكن إثبات ذلك كان صعبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تكوين قلب ذي أشكال هندسية ومحاذاة مختلفة كان أمرًا صعبًا.

تمكن علماء أمريكيون من تطوير نموذج حقيقي لبنية القلب البشري مع خلايا القلب النابضة الحلزونية، وأظهروا أن محاذاة العضلات، في الواقع، تزيد بشكل كبير من مقدار الدم الذي يمكن أن يضخه البطين مع كل انقباض. ويساعد النموذج هذا بدوره بعد ذلك في تكوين قلب صناعي قابل للزراعة، في تقدم علمي كبير يساعد في حل أزمة زراعة القلب التي تمثل تحدياً في الوقت الراهن.

ونجح المهندسون الحيويون في كلية ”جون إيه بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية“ بجامعة هارفارد الأمريكية في إنشاء نموذج هجين حيوي للبطينين البشريين. وللقيام بذلك، يحتاج الباحثون إلى تكرار البنية المعقدة للقلب التي تتضمن هندسة حلزونية مسؤولة عن حركات الالتواء مع دقات القلب.

وفي دراسة جديدة نُشرت نتائجها في مجلة ”Science“ العلمية، تمكن العلماء من إثبات أن محاذاة العضلات تزيد من كمية الدم التي يمكن أن يضخها البطينان أثناء الانقباض.

وقال كيت باركر، أستاذ الهندسة الحيوية والفيزياء التطبيقية وقائد فريق البحث، إن ”هذا العمل يعد خطوة كبيرة إلى الأمام للتصنيع الحيوي للأعضاء، ويقربنا من هدفنا النهائي المتمثل في بناء قلب بشري قابل للزراعة“.

ولتحقيق النتيجة المرجوة، توصل العلماء إلى طريقة جديدة لتصنيع المنسوجات المضافة، وهي الغزل النفاث الدوراني المركّز، المعروفة علمياً باسم ”FRJS“. وسمح لهم ذلك بتصنيع ألياف المحاذاة حلزونيًا بأقطار تتراوح من عدة ميكرومترات إلى مئات النانومترات.

وحاول العلماء مع نموذجهم اختبار فرضية إدوارد سالين (عام 1969)، وهو رئيس سابق لقسم الرياضيات الحيوية في كلية الطب في ”جامعة ألاباما برمنغهام“، التي ادعى فيها أن المحاذاة الحلزونية كانت حاسمة بالنسبة لكسور الطرد الكبيرة (النسبة المئوية لكمية الدم التي يضخها البطين مع كل انقباض).

وفي هذا الصدد، قال جون زيمرمان، المؤلف الأول للورقة البحثية ”كان هدفنا هو بناء نموذج يمكننا من خلاله اختبار فرضية سالين ودراسة الأهمية النسبية للبنية الحلزونية للقلب“. ولاختبار نظرية سالين، استخدم الباحثون نظام ”FRJS“ للتحكم في محاذاة الألياف المغزولة التي يمكن أن تنمو عليها خلايا القلب.

من جانبه، أوضح هوبين تشانغ، وهو أحد مؤلفي الدراسة، أن قلب الإنسان يحتوي على طبقات متعددة من العضلات المحاذية لولبيًا بزوايا مختلفة من المحاذاة. وقال إنه ”مع FRJS، يمكننا إعادة إنشاء تلك الهياكل المعقدة بطريقة دقيقة حقًا، وتشكيل هياكل بطين مفردة“.