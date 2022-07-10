من بينها المكسرات والكيوي والفطر.. أطعمة تساعد على تحسين جودة النوم

سلط تقرير إخباري الضوء على أطعمة بمقدورها تحسين جودة النوم، ووصفها بـ“الفائقة“ لاحتوائها على قيمة غذائية عالية.

وبحسب التقرير الذي أورده موقع ”إن دي تي في“، فإن هنالك 8 أنواع من الأطعمة القادرة على جعل نومنا أفضل، وهي على النحو التالي:

المكسرات

يعتبر أخصائيو التغذية المكسرات مجموعة شهيرة من الأطعمة ”الخارقة“ التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، كما أنها تزيد الشعور بالشبع.

ووفق التقرير، فقد ثبت أن المكسرات، وبخاصة اللوز والجوز، تعمل على تحسين نوعية النوم لغناها بالحمض الأميني ”التربتوفان“ الذي يحسن نوعية النوم.

البابونج

يعتبر الأطباء الشاي المحضر من نبتة البابونج، مفيدًا؛ لأنه مهدئ وغني بمضادات الأكسدة.

كما أنه يتميز عن باقي أنواع الشاي التي تحتوي على نسب عالية من الكافيين، بحسب الموقع.

بذور اليقطين

تندرج بذور اليقطين ومختلف البذور الأخرى ضمن مجموعة الأطعمة ”الفائقة“ لأنها غنية بالعناصر الغذائية المختلفة.

وتتميز بشكل خاص بغناها بالمغنيسيوم، وهو المعدن الذي يساعد في تحسين نوعية النوم، بحسب اختصاصيي الأغذية.

الكيوي

الكيوي معروف بمساهمته في إنتاج هرمونات السعادة؛ فهو غني بـ“السيروتونين“ الذي يساعد على إنتاج ”الميلاتونين“.

وأثبتت الأبحاث أن ”الميلاتونين“ مرتبط بتوفير نوم جيد.

الفطر

يعتبر الأطباء الفطر من أحد الأطعمة الرائعة التي لم يتم تقديرها.

والفطر غني بالفيتامينات والمعادن المختلفة، كما تم ربطه مؤخرا بتحسين نظام المناعة لدينا ووظائف القلب والأوعية الدموية.

ويشرح الأطباء أن كلا النظامين يؤثران على نومنا ويحسنان من جودته وعمقه.

الطماطم

تتميز الطماطم بغناها بمضادات الأكسدة ”الليكوبين“، التي تلعب دورًا أساسيًا في تحسين جودة النوم.

كما أن ”الليكوبين“ يعزز صحة القلب بشكل أفضل.

وأوضحت الأبحاث أن ”ضعف صحة القلب يتسبب في حدوث اضطراب في النوم“.

البروكلي

يعتبر البروكلي مصدرًا منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية والألياف.

وقد أثبتت الأبحاث أن البروكلي يزيد من ”حركة العين السريعة“، وهي مرحلة نوم نشعر بها أثناء الليل، بحسب وصف تقرير موقع ”إن دي تي في“.

ويوضح الأطباء أن ”ارتفاع حركة العين السريعة يعني نوعية نوم أفضل“.

السمك

إن الأسماك، وبخاصة السلمون، وفيرة بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تفيد أجزاء مختلفة من أجسامنا، وقد حسنت بشكل ملحوظ نوعية النوم لكثير من الناس.