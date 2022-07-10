تسارع دقات القلب يعني نقص هذا الفيتامين الحيوي

قالت خبيرة طب بريطانية أن فيتامين ”ب 12″، يعتبر ضرورة حيوية للجسم ونقصه يمكن أن يتسبب بأمراض خطيرة، لكن يمكن اكتشاف هذا النقص من خلال مراقبة دقات القلب.

وأشارت الدكتورة بولين كوكس خبيرة التغذية في مؤسسة ”وايليس فايناست“ للتغذية، إلى أن هذا الفيتامين يعتبر ضروريًا للعديد من المهام في الجسم، بدءًا من المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء إلى العناية بوظيفة الجهاز العصبي المركزي.

ونبهت إلى أنه نظرًا لأن النقص في هذه المغذيات الأساسية يمكن أن يسبب ”ضررًا لا يمكن إصلاحه“، فمن المهم أن يكون الشخص قادرًا على تحديد العلامات التحذيرية.

وأبلغت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية الأحد، أن نقص فيتامين ”ب 12“ يؤثر على حوالي 6% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، مع تزايد العدد مع تقدم العمر.

وقالت إنه ”يمكن أن يتسبب نقص هذا الفيتامين في ضرر لا يمكن إصلاحه، ونظرًا لأن مخاطر نقص هذه المغذيات عالية، فإن اكتشاف النقص على الفور أمر بالغ الأهمية، ولحسن الحظ يمكن اكتشاف هذا النقص بظهور علامة واحدة في صدرك“.

وأضافت أنه ”في حال نقص هذا الفيتامين يمكن أن يتسارع النبض بشكل كبير، السبب هو أنه نتيجة نقص الأكسجين من نقص خلايا الدم الحمراء، يحاول الجسم دفع المزيد من الدم حول الجسم للتعويض ما يسرع من معدل النبض“.

وفي دراسة طبية أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن النقص يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، والذي يمكن أن يتسبب لاحقًا في مضاعفات في القلب والرئة.

وقالت إنه ”بمجرد أن يصبح فقر الدم لديك شديدًا، قد تصاب أيضًا بتسارع نبض القلب بشكل غير طبيعي ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قصور في القلب“.

وبحسب الدراسة هناك أعراض أخرى لنقص فيتامين ”ب 12″، تشمل اصفرار وشحوب الجلد، التهاب اللسان واحمراره وقرحة الفم، وألم في اللسان وتغير طريقة المشي والحركة واضطراب في رؤية العين والتهيج والكآبة وتغير في طريقة التفكير وتراجع في القدرات العقلية بما فيها الذاكرة والفهم والحكم.

وذكرت أنه ”نظرًا لأن الحالة يمكن أن تصبح شديدة، ما يترك لك ضررًا دائمًا، فمن المهم أن ترى طبيبًا عامًا إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12“.