أفادت دراسة طبية بريطانية بأن نبات الريحان والطرخون يساعدان على خفض ضغط الدم المرتفع، لاحتوائهما على كميات كبيرة من ”البوتاسيوم“.

وقالت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة ”نيوتريجوم“ للتغذية الصحية في لندن، إن ”الأعشاب تستخدم بشكل أساسي لإضافة نكهة للأطباق، لكن يمكن أن تكون لها فوائد صحية أيضًا، وقد تساعد البعض حتى في منع الظروف المميتة“.

وأضافت أن ”ارتفاع ضغط الدم يزيد من احتمال الإصابة بمشكلات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، نظرا لأنه يؤدي إلى ضغط شديد على الأوعية الدموية“، وفقا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ”على الرغم من وجود دواء يمكن تناوله للسيطرة على ضغط الدم، إلا أن تغيير نمط الحياة للعديد من الأشخاص مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي“.

ونقلت عن شونا ويلكينسون استشارية التغذية في مؤسسة ”نيوتريجوم“ أن ”هناك عدة طرق عضوية لخفض ضغط الدم، على سبيل المثال تناول مكمل غذائي أو تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم، والتي ستسهم في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي“.

وأضافت ويلكينسون: ”غالبًا ما ينسى الناس قيمة الأعشاب، والحقيقة أن الريحان والطرخون ليسا فقط من النكهات، ولكنهما سيساهمان في تحسين كمية البوتاسيوم بشكل فعال“، مشيرة إلى أن ”البوتاسيوم يسهم في خفض ضغط الدم؛ لأنه يقلل من آثار الصوديوم في الجسم“.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، ”كلما زادت كمية البوتاسيوم التي يتم تناولها، زاد الصوديوم الذي يفقده الشخص عن طريق البول“.

وقالت الدراسة إن ”البوتاسيوم يساعد أيضًا في تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية، ما يسهم في خفض ضغط الدم بشكل أكبر، كما أن زيادة البوتاسيوم من خلال النظام الغذائي موصى بها للبالغين الذين يزيد ضغط الدم على 120/80 والذين يتمتعون بصحة جيدة“.

وذكرت ويلكينسون أنه ”إلى جانب النظر إلى نظام غذائي متوازن وصحي، فإن الأطعمة مثل الموز ليست فقط طعامًا مغذيًا ولكنها غنية بالبوتاسيوم ومليئة بالألياف، وهو أمر يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب“.

وتابعت: ”كما أن سمك الحدوق المطهو ​​على البخار على وجه الخصوص يحتوي على مصدر قوي للبوتاسيوم مثله مثل المشمش الجاهز للأكل“.

ونبهت إلى أن ارتفاع ضغط الدم المستمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية الخطيرة التي قد تهدد الحياة، مثل السكتات الدماغية وفشل القلب وأمراض الشرايين الطرفية وتمدد الأوعية الدموية الأبهري وأمراض الكلى.