الصحة العالمية: أكثر من 5 آلاف إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية حالة وفاة واحدة و5322 إصابة مؤكدة بجدري القردة في العالم حتى الآن، أي بزيادة 50% على الأقل مقارنة بالتعداد السابق الصادر في 22 حزيران/يونيو، على ما أعلنت المتحدثة باسم المنظمة فضيلة شايب، اليوم الثلاثاء.

وقالت فضيلة شايب في مؤتمر صحفي في جنيف: ”تواصل منظمة الصحة العالمية مطالبة الدول بإيلاء اهتمام خاص بإصابات جدري القردة للحد من العدوى“.

ومن غير المقرر حاليًا عقد اجتماع ثان للجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول هذا الموضوع، بعد اجتماعها الأول في 23 حزيران/يونيو.

والأسبوع الماضي، رأت منظمة الصحة أن تفشي جدري القردة، رغم أنه يثير قلقًا بالغًا، ”لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا“، في إشارة إلى أعلى مستوى تأهب يمكن لمنظمة الصحة العامة أن تعلنه.

وارتفع عدد الإصابات بشكل حاد في الأيام الأخيرة، ويمثل هذا التعداد الأخير الذي يعود إلى 30 حزيران/يونيو، زيادة بنسبة 55,9 % مقارنة بالعدد السابق قبل ثمانية أيام، مع 3413 إصابة.

ولا تزال أوروبا إلى حد بعيد المنطقة الأكثر تضررًا من الفيروس مع 85 % من الإصابات، في حين أنه ينتشر في 53 دولة.

وتم رصد زيادة غير عادية في عدد الإصابات بجدري القردة منذ أيار/مايو خارج بلدان غرب ووسط إفريقيا، حيث الفيروس مستوطن، إذ إن غالبية الإصابات المسجلة تتعلق برجال مثليين، إلا أن ”الفئات الضعيفة الأخرى مهددة أيضًا“، بحسب المتحدثة شايب.

وأوضحت: ”سجلت إصابات قليلة لدى الأطفال، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة“.

وهذا المرض المعروف منذ عام 1970 من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو أربعين عامًا، لكنه أقل خطورة منه، فهو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق حيوانات مصابة.

ويتسبب المرض في بادئ الأمر بارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور، ويكون في أكثر الأحيان حميدًا، ويُشفى المريض عمومًا بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.