لماذا لا يوجد دواء للسرطان؟

رغم أن العالم يعيش ثورة حقيقية في الاكتشافات والتطورات بجميع المجالات، حيث يتم إنفاق مليارات الدولارات على الأبحاث سنوياً، إلا أن مرض السرطان مستمر في التأثير على حياة الكثير من الناس، في ظل صعوبة إيجاد علاج شاف له حتى الآن.

ووفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، شهد عام 2021 تشخيص حوالي عشرين مليون شخص بمرض السرطان، وتوفي عشرة ملايين مصاب.

ويقول جوناثان تشيرنوف في إحدى مقالاته على موقع مركز ”فوكس تشيس“ للسرطان، إنه ”في بعض الأحيان قد يبدو الأمر وكأنه مأساة حقيقية، ولكن يتم إحراز تقدم كبير في مكافحة السرطان“.

وتشيرنوف دكتور في الطب وكبير المسؤولين العلميين في مركز فوكس تشيس للسرطان في بنسلفانيا.

وبحسب بيانات جمعية السرطان الأمريكية، فإن معدل الوفيات آخذ بالانخفاض، ولا يزال هنالك الكثير من الجهد الذي ينبغي تقديمه، هذا المرض اللعين لم ينتهِ بعد.

ومؤخراً، اكتشف باحث من جامعة تكساس في دالاس دواءً جديداً يستهدف أماكن جديدة من الخلية السرطانية، بما يمكّنه من محاربة مجموعة واسعة من السرطانات التي يصعب علاجها.

وهذا الدواء يستغل نقطة ضعف في الخلايا السرطانية، لم تستهدفها أدوية أخرى من قبل، وفقا لدراسة نشرت في 2 يونيو 2022 بمجلة Nature Cancer.

ويحتوي الدواء الجديد على مركب يحمل اسم ”ERX-41″، الذي تبين أنه يستهدف خلايا سرطان الثدي، خصوصاً تلك التي لا تحتوي على مستقبلات هرمون الإستروجين، التي تعد أكثر تعنيداً على العلاج.

وبعد عدة تجارب، تبين أن مركب ERX-41 لم يقتل خلايا الجسم السليمة، بل قضى على الخلايا السرطانية بغض النظر عما إذا كانت تحوي مستقبلات هرمون الاستروجين أم لا.

وفي الواقع، قتل المركب الخلايا السرطانية التي لا تحوي على مستقبلات الإستروجين (الأكثر خباثة) بشكلٍ أكثر فعالية من قضائه على تلك التي تحوي على مستقبلات الإستروجين (التي تستهدفها الأدوية القديمة).

ولكن، لا يمكن الحديث عن علاج السرطان دون التطرّق لدور العلاج المناعي.

وتلعب مناعة الجسم دوراً محورياً في مكافحة الخلايا السرطانية، وهنا يأتي دور العلاج المناعي في جعل الجهاز المناعي للإنسان أكثر نشاطاً في كشف الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

ويكون التطبيق العملي لفكرة العلاج المناعي من خلال إجراء فحص دمٍ بسيط، قد يكشف عن بعض المؤشرات على وجود سرطان في مكانٍ ما داخل الجسم.