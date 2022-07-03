ما الذي تكشف عنه إصابتك بالعرج في حياتك؟

قال باحث طب أمريكي إن كثيرا من الأشخاص يعتقدون بشكل خاطئ، أن إصابتهم بألم أو عرج في الساق خلال المشي يعود لتقدمهم في السن مشيرا إلى أن تلك الحالة قد تكون مؤشرا على ارتفاع معدل الكولسترول في الدم.

ويعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ”مفترس خفي“ لأنه يهاجم دون تحذير مسبق ولا تظهر أعراضه في معظم الأحيان بحسب الدكتور آندي لي، أستاذ الطب في كلية الطب بـ“جامعة هارفارد“ الأمريكية.

ولفت في دراسة نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية اليوم الأحد إلى أن الكوليسترول ليس سيئًا في جوهره واأه على العكس من ذلك، فإن المادة الشمعية التي ينتجها الكبد تشكل إحدى اللبنات الأساسية لأنسجة الخلايا السليمة.

لكنه نبه إلى أن ارتفاع الكوليسترول يعني أن لدى الشخص الكثير من النوع ”السيئ“ وهذا يمكن أن يسبب كل أنواع المضاعفات الخطيرة.

وقال لي: ”لا يعاني معظم الأشخاص من أعراض ارتفاع الكوليسترول لذا لا يتم ربط المشاكل الجسدية بارتفاع الكولسترول.. مع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول باستمرار إلى انسداد الشرايين التي تمد الأطراف بالدم ما يتسبب في ظهور أعراض“.

وأضاف: ”يمكن أن تسبب هذه العملية، المعروفة باسم مرض الشريان المحيطي ألمًا خفيفًا في الساق يُعرف باسم العرج.. وغالبًا ما يعزو الكثير من الأشخاص هذا النوع من آلام الساق الخفيفة إلى التقدم في السن والتباطؤ الجسدي“.

وأوضح لي، أن العرج في هذه الحالة هو مؤشر على أن تضيق الشرايين قد يقلل من تدفق الدم إلى الساقين مشيرا الى أن العلامات الأخرى لضعف تدفق الدم في الأطراف السفلية تشمل تساقط شعر الساق وتقرحات القدم التي لا تلتئم.

وشدد على ضرورة زيارة الطبيب في حال الشعور بألم متكرر في الساق عند ممارسة الرياضة مضيفا أنه من أجل منع الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالكوليسترول، يجب تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة بفعالية.

وقال الطبيب الأمريكي: ”يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة وخاصة في النظام الغذائي على تحسين مستوى الكوليسترول لديك – وتعزيز صحة قلبك بشكل عام .. ومن المهم العمل على تقليل تناول الدهون المشبعة الموجودة أساسًا في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم والتي ترفع الكوليسترول الكلي بشكل كبير“.