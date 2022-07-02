ماذا سيحدث لجسمك إذا تركت السكر؟

يعتبر السكر من المكونات غير الصحية الذي يحذر من تناوله العديد من الدراسات الطبية الحديثة؛ لما يشكله من مخاطر على الصحة العامة.

فكلما زاد وزن الإنسان أو عمره أو قل مقدار حركته، فإنه بحاجة للتخلي عن السكر بشكل أكبر.

ويقول خبراء في الصحة، إنه من الأفضل تخفيض نسبة السكريات في الجسم إلى 20 غراما في اليوم، أغلب أيام الأسبوع، لمن يعاني من ارتفاع في الوزن ومقاومة الإنسولين.

كما يجب تخفيض نسبة السكريات من 50 إلى 100 غرام في اليوم، لمن يرغب في الحفاظ على نمط حياة صحي أكثر شبابا.

ويرى خبراء أن موازنة تناول السكر في أيام محدودة ومدروسة، خاصة في الرياضات الشاقة، شريطة عدم دمجه مع الدهون في نفس الوقت، قد لا يتسبب بأضرار.

فوائد التخلي عن السكر

ويؤكد خبراء الصحة أن العديد من المنافع ستعود على الصحة بسبب ترك السكر، وأهمها انخفاض التوتر والانفعال، وازدياد نسبة الإدراك وتحسن في الذاكرة.

كما يعمل التخلي عن السكر على تحسين النوم والمزاج وانخفاض الاكتئاب، وانخفاض احتمال الإصابة بالزهايمر والخرف، وكذلك مرض السكر ومرض الكبد الدهني، كما يساهم تجنب السكر في تخفيض الوزن وانتظام ضربات القلب.

وعند التخلي عن السكر ينضبط ضغط الدم، وكذلك معدل الكوليسترول، كما ينتظم التنفس وتتحسن رائحة الفم، إضافة إلى تحسن صحة البشرة.

كيف نتخلص من السكر؟

للتخلص من السكر عليك اعتماد عدة خطوات، من أهمها: ترك المشروبات الغازية نهائيا، البحث عن بدائل أفضل للسكر الأبيض، ترك الوجبات السريعة والمخبوزات، إضافة إلى ترك الحلويات واستبدالها بالفواكه الطبيعية.