الكنيست الإسرائيلي يقر إصلاحات تخفف قيود الإجهاض

أقر المشرعون الإسرائيليون، يوم الإثنين إصلاحات تسهل على النساء إجراء عمليات إجهاض، وأشاد وزير الصحة نيتسان هوروفيتز بهذه الإصلاحات التي وصفها بأنها ”تقدمية“ مقارنة بقرار المحكمة العليا الأمريكية ”القمعي“ قبل أيام الذي ألغى حق الإجهاض.

وتسمح إسرائيل للنساء بالإجهاض فقط من خلال لجنة إنهاء حمل مكونة من ثلاثة أعضاء تجتمع في مستشفيات البلاد، وفقا لإجراءات تمت صياغتها أواخر السبعينيات ولم يتم تحديثها منذ ذلك الحين.

لكن الإجراءات التي أقرتها لجنة العمل والرفاه في الكنيست لا تلغي عمل هذه اللجنة، بل تمنح سلطة إنهاء الحمل لمقدمي الرعاية الصحية في سائر المرافق الصحية الإسرائيلية، ما يوفر على النساء عناء الذهاب إلى المستشفيات الكبيرة.

وستتمكن النساء أيضا من تقديم نماذج رقمية إلى اللجان دون أن يتم إجبارهن على الحضور شخصيا، وهو مطلب يعتبره هوروفيتز ”مهينا وغير ضروري“، كما ستقرر النساء ما إذا كن يرغبن في مقابلة أخصائي اجتماعي أم لا كجزء من العملية.

وقال هوروفيتز في بيان صدر عنه: ”لأكثر من 30 عاما، عملت وزارة الصحة بموجب إجراءات قديمة أملت على أعضاء اللجنة بذل كل ما في وسعهم لتقليل عمليات الإجهاض غير الضرورية، بما في ذلك إجراء يدعو النساء إلى إعادة النظر في قرارهن“، مضيفا أن ”الإصلاح الذي وافقنا عليه اليوم يخلق عملية أبسط وأكثر احتراما وتقدمية، ويعزز حق المرأة في جسدها“.

وأكد هوروفيتز أن ”خيار الإجهاض يجب أن يكون في يد المرأة“، قبل أن يهاجم المحكمة العليا الأمريكية التي قضت الأسبوع الماضي بإلغاء نصف قرن من الحماية الدستورية لعمليات الإجهاض، منوها إلى أن ”قرار المحكمة العليا الأميركية الذي يحرم المرأة من حقها في جسدها قاتم وقمعي ويعيد زعيمة العالم الحر والليبرالي مئة عام إلى الوراء“.

وستدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر لمنح اللجان الوقت اللازم للتكيف مع القواعد الجديدة، ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، تقدمت 17548 امرأة إلى اللجنة لإنهاء حملهن عام 2020، وحصلت 17351 منهنّ على موافقة.