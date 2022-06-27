لماذا يكره الذباب النعناع والريحان؟

أكدت خبيرة الصحة العامة في بريطانيا، لينسي كرومبي، أنه بالإمكان طرد الذباب من المنزل عبر وضع النعناع والريحان في المطبخ او غرف أخرى نظرا لأن الذباب يكره هذه النباتات.

وقالت كرومبي في برنامج صحة على تلفزيون ”بي بي سي“ البريطاني، ونشرته صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية ، اليوم الإثنين، إن ”وضع نباتات النعناع والريحان في المطبخ هي طريقة مضمونة ورخيصة لإبعاد الذباب“، مضيفة، أنه ”من الواضح إذا كنت تطبخ بهذه المواد أو إذا كنت تستخدم النعناع في مشروباتك فهذا جيد وسيضمن ابتعاد الذباب عن المطبخ لأنها تكره هذه النباتات نظرا لأن الذباب يكره الروائح القوية، وإذا حاولت وضع بعض النباتات في النافذة، فسيكون ذلك مفيدًا للغاية“.

واقترحت الخبيرة استخدام وعاء صغير من خل التفاح مشيرة انه يجب ترك الوعاء في المطبخ، موضحة أنه ”إذا كانت لديك ذبابة مزعجة لا يمكنك التخلص منها، بدلاً من سحقها أو استخدام المكنسة الكهربائية يمكنك فقط وضع طبق في المطبخ ولن يحب الذباب الرائحة، ويمكن أن يكون الوعاء أو الحاوية مغطاة بغطاء به فتحات“، كما اقترحت طريقة غريبة أخرى، وهي ”استخدام كيس صغير شفاف وملئه بالماء ووضع عملة معدنية فيه ثم وضع الكيس في مكان السلال المعلقة أو عند مدخل المنزل“.

وأوضحت أن ”الفكرة هنا، هي أن الذباب يقع تحت تأثير (قوس قزح)، ويشعر بالدوار وكأنه في حالة سكر فيطير بعيدًا“، لافتة إلى أنه ”يمكن أيضا صنع رادع للذباب في المنزل اذ سيحتاج أصحاب المنزل إلى خلط خل التفاح مع الزيوت الأساسية والماء في زجاجة رذاذ“.

واقترحت أيضا ”وضع شبكة ذباب فوق الباب باستمرار، ما يضمن استمرار تدفق الهواء النقي ودورانه في المنزل الأمر الذي يساعد على إبعاد الذباب“.

وأشارت الخبيرة إلى أنه ”يمكن للشموع أن تبقي الذباب بعيدًا أثناء غيابك عن المنزل او تناولك الطعام في الخارج، وسيحتاج أصحاب المنزل إلى وضع عدة شمعات مرة واحدة لضمان التأثير الكامل في طرد الذباب وإبقائه بعيدا عن المنزل“.