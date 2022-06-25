الصحة العالمية: جدري القرود تهديد صحي متطور

قالت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس السبت، إن مرض جدري القرود يمثل تهديدا صحيا متطورا، ولكنه لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، مشيرا إلى أنه قلق للغاية من تفشي المرض.

وقال تيدروس ”إنني قلق جدا من تفشي مرض جدري القرود، ومن الواضح أنه تهديد صحي متطور نتابعه أنا وزملائي في أمانة منظمة الصحة العالمية عن كثب“.

ينطبق تصنيف ”حالة الطوارئ العالمية“ حاليا فقط على جائحة فيروس كورونا والجهود الجارية للقضاء على مرض شلل الأطفال، وقد تراجعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن إدراج جدري القرود في هذا التصنيف بعد نصيحة من اجتماع لخبراء دوليين.

ووفقا للمنظمة، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بهذا المرض 3200 حالة، في حين جرى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في الأسابيع الستة الماضية من 48 دولة لم تشهد عادة انتشارا لهذا المرض.

وكانت مسؤولة في ”الصحة العالمية“، قالت إن المنظمة تدرس تقارير تفيد باكتشاف فيروس جدري القرود في السائل المنوي للمرضى، لبحث إمكانية انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي.

ومع ذلك، أكدت المنظمة أن الفيروس ينتقل بشكل أساس عن طريق التخالط الشخصي الوثيق.

والعديد من حالات الإصابة المؤكدة بجدري القرود في التفشي الحالي والمتمركزة إلى حد كبير في أوروبا هي بين شركاء‭ ‬في علاقة جنسية كانوا على اتصال وثيق ببعضهم البعض.

وفي الأيام الأخيرة، اكتشف العلماء الحمض النووي للفيروس في السائل المنوي لعدد من المرضى المصابين بجدري القرود في إيطاليا وألمانيا، بما في ذلك عينة تم اختبارها معمليا تشير إلى أن الفيروس الموجود في السائل المنوي لمريض واحد كان قادرا على إصابة شخص آخر والتكاثر.

وقالت كاثرين سمولوود، مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في إفادة صحفية، إنه من غير المعروف ما إذا كانت التقارير الأخيرة تعني أن فيروس جدري القرود يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وأضافت ”ربما كان هذا شيئا لم ندركه بشأن هذا المرض من قبل. نحتاج حقا إلى التركيز على طريقة الانتقال الأكثر شيوعا ونرى بوضوح أن ذلك مرتبط بالتلامس“.

وأبلغت نحو 30 دولة عن أكثر من 1300 حالة إصابة بالمرض، معظمها في أوروبا، منذ أوائل مايو/ أيار. وتم تسجيل معظم الحالات بين المثليين من الرجال.