بايدن محذرا: علينا الاستعداد للوباء القادم

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي جو بايدن يقول فيها إن الولايات المتحدة بحاجة للاستعداد للوباء القادم.

وأشارت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية الأربعاء إلى أنه في أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام يوم الثلاثاء، أشاد بايدن بجهود حكومته لضمان حصول الأطفال دون سن الخامسة على لقاح ”كوفيد“.

وقال بايدن ”هذا معلم تاريخي للغاية وخطوة هائلة إلى الأمام.. الولايات المتحدة الآن هي الدولة الأولى في العالم التي تقدم لقاحات كوفيد (كورونا) الآمنة والفعالة للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر“.

وأضاف بايدن ”في المرة الأولى في معركتنا ضد هذا الوباء، يمكن لكل أمريكي تقريبا الآن الحصول على اللقاحات المنقذة للحياة.. ونحن مستعدون لكل ذلك“.

ولفتت المجلة إلى أن واحدة من أكثر اللحظات التي تم الحديث عنها من تصريحات بايدن في البيت الأبيض كانت تأكيده أنه سيكون هناك وباء آخر، مضيفة أنه تمت مشاهدة مقطع الفيديو لبايدن أكثر من 800000 مرة.

ووفقا للمجلة، سأل أحد المراسلين بايدن في البداية عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها حملة اللقاح الجديدة قبل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأموال من الكونغرس.

وأجاب بايدن ”حسنًا، سنتجاوز هذا العام على الأقل، نحن بحاجة للمزيد من المال.. لكننا لا نحتاج فقط إلى المزيد من الأموال للقاحات للأطفال.. في النهاية نحن بحاجة إلى المزيد من الأموال للتخطيط للوباء الثاني“.

وتابع ”سيكون هناك جائحة أخرى.. علينا أن نفكر في المستقبل، وهذا ليس بالشيء الذي قام به الفريق الأخير (الرئيس السابق دونالد ترامب) بشكل جيد للغاية.. هذا شيء نقوم به بشكل جيد إلى حد ما.. لهذا السبب نحتاج إلى المال“.

وأشارت المجلة إلى أن عددًا من الخبراء من مجالات علمية متعددة تحدثوا سابقا بشكل علني عن احتمالية ظهور أوبئة أخرى.

وقالت الدكتورة تريسي ماكنمارا، أستاذة علم الأمراض في كلية الطب البيطري بـ“جامعة وسترن للعلوم الصحية“ إن الوقت بين هذه الأوبئة أصبح أقصر بكثير، فيما قال رئيس منظمة ”ايكو هلث لاين“ الدكتور بيتر داسزاك ”نحن قادرون فقط على السيطرة على تفشي المرض مرة واحدة كل عقد.. لكن المعدل أصبح أكثر حدوثًا“.

ومن جانبه، حدد الدكتور جون براونشتاين، عالم الأوبئة في ”مستشفى بوسطن للأطفال“ أسبابًا محتملة لزيادة تفشي الأوبئة، والتي قال إنها تجعل البكتيريا والفيروسات من مجموعات الحيوانات مناسبة للظهور في مجموعة معرضة للإصابة.

وقال ”تشمل هذه العوامل تغير المناخ، والتنمية الصناعية، وتغير النظام الإيكولوجي وعدم المساواة الاجتماعية“.

وفي تقرير صدر أخيرًا قال مايكل رايان، مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن جدري القرود ليس المثال الوحيد للمرض الذي يشهد عودة ظهوره.

وأضاف أن ”عدد المرات التي تنتقل فيها هذه الأمراض إلى الإنسان آخذ في الازدياد.. في الوقت ذاته تتزايد قدرتنا على تضخيم هذا المرض ونقله داخل مجتمعاتنا“.