أثبت فريق من الباحثين البريطانيين فعالية تقنية جديدة، تسمح بالتشخيص المبكر لمرض الزهايمر، تجمع بين صورة واحدة للدماغ بالرنين المغناطيسي ونظام التعلم الآلي.

وتم اختبار التقنية الجديدة بالفعل، على أكثر من 400 مريض في المملكة المتحدة، وتمكنت من اكتشاف مرض الزهايمر في 98% من الحالات.

وتستخدم التقنية الجديدة التعلم الآلي للنظر في السمات الهيكلية للدماغ، بما في ذلك المناطق التي لم تكن مرتبطة سابقا بمرض الزهايمر.

وتتطلب الطريقة الجديدة فقط تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي، والتي يتم إجراؤه على آلة 1.5-Tesla القياسية، والتي توجد عادة في معظم المستشفيات.

وقام الباحثون بتكييف خوارزمية تم تطويرها لتصنيف الأورام السرطانية وتطبيقها على الدماغ.

كما قاموا أيضا بتقسيم الدماغ إلى 115 منطقة وخصصوا 660 خاصية مختلفة، مثل الحجم والشكل والملمس لتقييم كل منطقة، ثم قاموا بتدريب الخوارزمية لتحديد أين يمكن للتغييرات في هذه الخصائص أن تتنبأ بدقة بوجود مرض الزهايمر.

وباستخدام بيانات التصوير العصبي لمرضى الزهايمر، اختبر الفريق طريقتهم على فحوصات الدماغ لـ 420 مريضا يعانون من الزهايمر في مراحله المبكرة والمتأخرة، ومرضى يعانون من حالات عصبية أخرى، مثل الخرف الجبهي الصدغي ومرض باركنسون.

وقام الفريق أيضا بالاختبارات باستخدام بيانات من أكثر من 80 مريضا خضعوا لاختبارات تشخيص مرض الزهايمر في Imperial College Healthcare NHS Trust.

ووجدوا أن نظام التعلم الآلي القائم على التصوير بالرنين المغناطيسي، يمكن أن يتنبأ بدقة إذا كان المريض مصابا بمرض الزهايمر أم لا في 98% من الحالات.

كما تمكن أيضا من التمييز بين مرض الزهايمر في مراحله المبكرة والمتأخرة بدقة عالية، في 79% من المرضى.

وفي الوقت الحالي، لا توجد طريقة أخرى بسيطة ومتاحة على نطاق واسع يمكنها التنبؤ بمرض الزهايمر بهذا المستوى من الدقة، لذلك يمثل البحث خطوة مهمة إلى الأمام.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لمرض الزهايمر، فإن الحصول على تشخيص سريع في مرحلة مبكرة يساعد في الحصول على المساعدة والدعم، وتلقي العلاج للسيطرة على أعراضه، والتخطيط للمستقبل.

كما أن اكتشاف الزهايمر في مرحلة مبكرة، يمكن أن يساعد الباحثين أيضا على فهم التغيرات الدماغية التي يسببها المرض واختبار علاجات جديدة.

وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر يصابون به بعد سن 65 عاما، إلا أنه يصيب أيضا الأشخاص الأقل عمرا، ومن الأعراض الأكثر شيوعا هي فقدان الذاكرة وصعوبات في التفكير وحل المشكلات واللغة.

ويتم حاليا استخدام عدد من الاختبارات لتشخيص مرض الزهايمر، بما في ذلك اختبارات الإدراك والذاكرة ومسح الدماغ، وتُستخدم عمليات المسح للتحقق مما إذا كانت هناك رواسب بروتينية في الدماغ وما إذا كانت منطقة الحُصين، قد تقلصت، وقد تستغرق كل هذه الاختبارات عدة أسابيع للتنظيم والمعالجة.