ارتفاع أسعار الدواء ينعش تجارة الأعشاب في دول عربية

أدت الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار الدواء في الدول العربية، وبالأخص سوريا ولبنان ومصر واليمن، إلى استعاضة المواطنين بالأعشاب الطبية كبديل أقل سعرًا دون النظر إلى مخاطرة الصحية.

وتواجه الدول العربية أعنف موجة تضخم في تاريخها، ليسجل متوسط %7.5 في شهر أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ5.7% من عام 2021، وفق تقرير البنك الدولي.

ورغم تحويل المواطنين دفة الشراء نحو الأعشاب، إلا أن السوق العالمي للصناعات الدوائية يتطلع لتحقيق 478 بليون دولار في عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب 7.65% مقابل 330 بليون دولار أمريكي في 2021، بحسب ”ريسيرش أند ماركت“.

وبخصوص صناعة الدواء عالميًا، هناك نحو 5 شركات هي المتحكم الرئيسي في تصنيعه، أبرزها شركة ”أمجين، وآبفي، وبريستول – مايرز سكويب، وإيلي ليلي، ونوفو نورديسك“، بحسب ”موردور إنتيليجنس“ 2021.

في المقابل، لا توجد إحصائية ترصد حجم صناعة الأعشاب وتداولها في الدول العربية أو حتى عالميًا، لكن متعاملين بالقطاع أجمعوا، في حديثهم لـ“إرم نيوز“، على أن حجم تجارة الأعشاب الطبية في منطقة الشرق الأوسط يتجاوز 200 مليار دولار سنويًا.

وبجانب إنتاج الدول العربية جزءا من الأعشاب الطبية، إلا أنها تستورد النسبة الأكبر من دول الشرق الأقصى وتحديدًا من الصين، والبرازيل، وسيريلانكا، وإندونيسيا، والهند، بحسب متعاملين في القطاع.

وقال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الأعشاب الطبية ارتفعت بنحو 60% خلال فترة جائحة كورونا وما تلاها؛ بسبب ارتفاع أسعار الدواء، وعدم قدرة المواطنين على الشراء.

وحول فاعلية الأعشاب في عملية العلاج، أوضح توفيق أنه“ في بعض الأحيان يكون استعمال الأعشاب بوصفة من الطبيب المعالج، وأحيانًا أخرى يصرف بناء على طلب المشتري لغرض تسكين آلام الأسنان، وعلاج حصوات الكلى، والتخسيس (تخفيف الوزن)، والصداع، وآلام البرد بجميع أنواعه“.

وأضاف، لـ“إرم نيوز“، أن زيادة الطلب على الأعشاب من قبل المواطنين تسببت في نقص المعروض بالأسواق المحلية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تراوحت بين 20و 30% حاليًا.

والعطار في الدول العربية يتشابه دوره إلى حد كبير مع الصيدلي، فالزبائن يشرحون الأعراض، وبدوره يُعد لهم خلطة من التوابل والأعشاب مع توضيح كيفية تناولها.

ووفق معطيات رسمية، تنتج مصر 4.2 مليون طن من النباتات الطبية والعطرية سنويًا، في حين تستورد 3 ملايين طن سنويًا، بحسب وزارة الزراعة المصرية.

والوضع في سوريا لا يختلف كثيرًا عن مصر، فضيق ذات اليد وارتفاع معدل البطالة جعلهم يقبلون على التداوي بالأعشاب بدلا من شراء الأدوية التي تفوق أسعارها دخلهم اليومي أو الشهري، وهذا ما أكده إبراهيم الدمشقي، أحد العاملين في تجارة الأعشاب.

وأضاف أن شرائح جديدة من المجتمع أقبلت بشكل كبير على شراء التوابل والأعشاب، بعد الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعريف بفوائد استخدامه.

وأوضح، في حديثه لـ“إرم نيوز“، أنه ”استحدث في التسويق عبر الانترنت تجهيز جرعات من الأعشاب لعلاج القادريا، والديدان لجميع الأعمار، بجانب الخلطات المخصصة للتخسيس أو لزيادة الوزن“.

أما في اليمن، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي ناظم صالح، لـ“إرم نيوز“، إن اشتداد الصراع المسلح جعل من الصعب وصول الأدوية إلى مدن كثيرة، وبالتالي لم يعد أمام المواطنين سوى التداوي بالأعشاب الطبية، ما ساهم في خلق مراكز أعشاب كثيرة يتم الترويج لها عبر محطات التلفزيون.

وبحسب مسؤولين يمنيين، فإن القطاع الصحي يعمل بنحو 50% على مستوى المحافظات اليمنية، ومن أصل 3507 مرافق صحية، تعمل نحو 45% بطاقتها الكاملة، و38% تعمل جزئياً، و17% لا تعمل أبداً.

وبالنظر إلى لبنان، لوحظ أن أسعار الأعشاب المحلية والمستوردة من نيجيريا والهند وسوريا ارتفعت بمعدلات كبيرة، ليسجل سعر الكراوية التي تستخدم في علاج المعدة للأطفال حديثي الولادة إلى 3 دولارات للكيلو مقابل 1.5 دولار العام الماضي، بينما بلغ سعر الشمر ما يقرب من 5 دولارات والبابونج 4 دولارات للكيلو، وذلك وفق حديث طارق غلايني أحد تجار العطارة اللبنانيين لـ“إرم نيوز“.

وحول متوسط زيادة أسعار الدواء في الدول العربية، قال الدكتور محيي حافظ وكيل المجلس التصديري المصري للصناعات الدوائية، لـ“إرم نيوز“، إن ”الاضطرابات التي مر بها سوق الدواء العالمي بداية من جائحة كورونا وحتى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية رفعت سعر الدواء تدريجيًا في جميع الدول بمعدلات لا تقل عن 60% حتى الآن، ووصلت الزيادة في بعض الأصناف إلى 100%.