تسجيل أول حالة إصابة بـ"جدري القردة" في لبنان

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بـ“جدري القردة“ لحالة وافدة من الخارج.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن ”الحالة في العزل المنزلي ووضعها الطبي مستقر، فيما تجري متابعة المخالطين المقربين من الحالة“، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وطلبت الوزارة من المواطنين اتخاذ إجراءات الوقاية، وهي التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين، وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول التي يستوطن فيها المرض، وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.

وسجل المغرب يوم الخميس، أول حالة إصابة بجدري القردة لمسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية إن ”الحالة تحت الرعاية الصحية حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة“.

وجدري القردة، مرض متوطن في أجزاء من أفريقيا، وسجلت أكثر من 30 دولة لا يتوطن فيها المرض الفيروسي بؤر تفش هذا العام معظمها في أوروبا.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا للجنة الطوارئ، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تفشي جدري القردة يمثل حالة طوارئ في مجال الصحة العامة تثير قلقا دوليا، وفق ”رويترز“.

وسجلت أفريقيا 1597 حالة اشتباه بـ“جدري القردة“ منذ بداية العام، توفي منها 66 حالة، وفق ما أعلنه القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية، أحمد أوجويل أوما، يوم الخميس.

وأضاف: ”لم يتم بعد احتواء المرض في القارة“.

وتابع: ”عندما تبدأ حملة تطعيم ضد الجدري لاحتواء جدري القردة في العالم فإنها ينبغي أن تبدأ بأفريقيا“.

وقال أوما، في إفادة أسبوعية للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية: ”موقفنا هو أن التطعيم أداة مهمة ويجب أن يبدأ هنا في أفريقيا“.

وأوضح: ”هنا العبء أكبر، والمخاطر أعلى، والانتشار الجغرافي أوسع أيضا“.

وأوضح أوما أن الدول الأفريقية التي سجلت إصابات مؤكدة بجدري القردة هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا والمغرب وغانا وليبيريا وسيراليون.