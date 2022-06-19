ردة فعل مؤثرة لطفل سعودي يسمع للمرة الأولى بعد زراعة "قوقعة"

أثار مقطع فيديو ”مؤثر“ لطفل سعودي في غرفة بأحد المستشفيات تفاعلًا كبيرًا؛ إذ أظهر ردة فعله عند تمكنه من استخدام حاسة ”السمع“ للمرة الأولى منذ ولادته.

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وبدأت قصة الطفل السعودي وجدي، بعد نشر وزارة الصحة السعودية في مدينة ”نجران“، مساء السبت، مقطعا للطفل وهو يعيش لحظات الابتهاج لسماعه الأصوات المحيطة به لأول مرة، بعد خضوعة لعملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى ”الملك خالد“ في مدينة نجران، والتي تكللت بالنجاح، حيث ظهر وجدي، إلى جانب الطبيب الذي راح يتحدث إليه فترة ويصفق بشدة تارة أخرى، بغية اختبار حاسة السمع للطفل.

لحظات من السعادة..

الطفل "وجدي" يسمع لأول مرة في حياته بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى الملك خالد في #نجران @SaudiMOH @emara_najran pic.twitter.com/56uA9bdB63 — صحة نجران (@moh_naj_) June 18, 2022

وقالت ”صحة نجران“ في بيان عبر موقعها الرسمي: ”قام فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك خالد بنحران في زراعة قوقعة في الأذنين لطفل يبلغ من العمر 4 اعوام ؛ حيث كان يعاني فقدان حاسة السمع“.

وأوضحت أنه ”بعد استكمال الفحوصات اللازمة للطفل تم إجراء عملية الزراعة للطفل، وتم بنجاح اختبار الاستجابة الأولية للعملية“.

من جهته، قال المدير العام لصحة نجران، الدكتور إبراهيم بني هميم، إن ”إجراء مثل هذه العمليات المتخصصة يأتي ضمن برامج تحسين الأداء بمستشفيات المنطقة؛ لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات العلاجية بجودة عالية، وتقليص الإحالات للمستشفيات والمراكز المتخصصة“.

وتفاعل عدد كبير من ”المغردين“ عبر منصة ”تويتر“ مع الفيديو الذي انتشر بشكل واسع .

وعلق أحد المغردين قائلا: ”هذا المقطع صنع يومي وملأه سعادة“.

فيما وجه آخر الشكر للفريق الطبي، معتبرا أنه ”ليس هناك نعمة أعظم من السمع والبصر“.

سمو أمير منطقة نجران يتفاعل مع نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنين للطفل وجدي وتمتعه بحاسة السمع لأول مرة، ويوجه بلقاء الطفل وولي أمره والفريق الطبي بديوان سموه . وكان سموه قد شهد وتابع إجراء العملية عبر الاتصال المرئي. https://t.co/tiYvwvND5I pic.twitter.com/AKNlbLYD7c — إمارة منطقة نجران (@emara_najran) June 18, 2022

وأعلنت إمارة منطقة ”نجران“ بتغريدة على حسابها في ”تويتر“، أن أمير المنطقة جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، طلب ”لقاء الطفل وولي أمره والفريق الطبي المسؤول عن اجراء العملية للطفل وجدي“.