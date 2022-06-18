فريق بحثي يعد وجبات مطبوعة 3D للأطفال من الطحالب البحرية‎‎

بدأ فريق بحثي في تصنيع مجسمات صغيرة تحمل تصميم شخصيات كرتونية، مثل بيكاتشو من مسلسل بيكمون الشهير، وهي مصنعة من طحالب بحرية وبطاطس مسلوقة وماء ساخن.

ويوضح الفريق، الذي يعمل برئاسة البروفيسور روبيرتو ليمص من جامعة شيلي، أن المجسمات الغذائية تتم طباعتها بالطابعات ثلاثية الأبعاد بالاعتماد على مادة جيلاتينية مكونة من طحالب ”الكوتشايويو“ المتواجدة في شيلي ونيوزيلندا ومنطقة جنوب المحيط الأطلسي.

وتركز مكونات المجسمات الغذائية على تقديم أعلى قيمة غذائية للجميع، وللأطفال بشكل خاص، حيث يجري التركيز على تقديم تصميمات مختلفة بألوان متنوعة، وكذلك يركز الفريق البحثي على أن تكون ذات مذاق لذيذ.

ويرى ”ليمص“ أنه في الوقت الذي لا تزال فيه الطابعات ثلاثية الأبعاد المخصصة للأطعمة تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها، مما يرفع من تكلفة الإنتاج، فمع تطور التقنية وانتشار استخدامها، ستبدأ تلك التكاليف في الانخفاض تدريجيا، خاصة مع انتشار استخدام طباعة الأطعمة بشكل متزايد حول العالم، خاصة في مجال صناعة الحلوى والمعكرونة.

وتحرز تشيلي تقدمًا في مجال الأعشاب البحرية cochayuyo، وهي أحد المكونات النموذجية لمطبخ الدولة الساحلية، فهو غني بالأحماض الأمينية والمعادن واليود، وفقًا للباحث ألونسو فاسكيز، طالب دراسات عليا يبلغ من العمر 25 عامًا الذي يكتب أطروحته حول استخدامات الطحالب البحرية للتغذية.

يأخذ الباحث الشاب ”الكوتشايويو“ المجفف ويقطعه ويطحنه لصنع الدقيق، ثم يمزجه مع مسحوق البطاطس المهروسة، ثم يضيف الماء الساخن إلى الخليط لتكوين مادة هلامية وغروية يغذيها في الطابعة.

ويقول ألونسو: ”لقد خطر ببالي استخدام البطاطس ودقيق الأرز، وكلها تحتوي على الكثير من النشا. ونشا هذه المواد الخام جنبًا إلى جنب مع طحال cochayuyo هو ما يولد الاستقرار داخل الطباعة ثلاثية الأبعاد“.

وكان المشروع قيد التنفيذ منذ عامين ولا يزال في مهده، ولكن الفكرة هي إضافة مكونات مثل الزهور الصالحة للأكل أو الأصباغ الصالحة للأكل إلى قائمة الأطعمة الأكثر جاذبية للأطفال.