سترة طبية ذكية تعالج تحدب الظهر في أسبوعين

طورت شركة ”Percko“ الفرنسية، لخدمات الصحة واللياقة البدنية، سترة طبية ذكية، يمكنها علاج تحدب الظهر وتخفيف الآلام الناجمة عنه في غضون أسبوعين، وفق ما ذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية.

وحسب تقرير نشرته الصحيفة، اليوم الأربعاء، فإن ”الشركة الفرنسية صممت سترة Lyne Up باستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث عمل على تطويرها فريق متعدد التخصصات من خبراء الميكانيكا الحيوية وأخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم العظام، وهي أول سترة لتخفيف آلام الظهر في العالم، يتم اعتمادها كجهاز طبي“.

ويمكن ارتداء السترة مثل القميص، لكنها صممت بشكل خاص لارتدائها تحت الملابس العادية، وما على مستخدمها سوى تشغيلها أثناء ممارسة نشاطه اليومي، حيث سيشعر بفائدتها عند استخدامها بانتظام، وتعمل السترة من خلال الربط حول وضعية العمود الفقري وإعادة تنظيمه وتقليل الضغط عليه، وبمرور الوقت، سيتم تقوية عضلات الظهر؛ ما يؤدي إلى تحسين صحته وتخفيف الآلام.

وأوضحت شركة ”PerckO“، أن ”السترة المطورة تعمل بطريقة مماثلة للشريط المطاطي الطبي K-tape الشائع الاستخدام لتخفيف الآلام من خلال لصقه على منطقة الإصابة بالجسم، وبطريقة مماثلة يتم ارتداء السترة المطورة في الجزء العلوي من الجسم بشكل أساسي للحفاظ على وضعيته الصحيحة“.

وفي غضون 15 يوما من الاستخدام، من المفترض أن يلاحظ المستخدم انخفاضا في آلام الظهر، وبعد 21 يوما سيستفيد من تحسين الوضعية لفترة طويل الأمد، وبعد ذلك، ما على المستخدم سوى ارتداء السترة ليومين في الأسبوع للحفاظ على عضلات ظهره أكثر صحة.

واختبرت شركة ”Percko“، السترة كجزء من 6 دراسات، على 4400 شخصا، حيث قال 86 % من المستخدمين إنهم راضون عنها، وأفاد 72.5 % بتراجع آلام الظهر لديهم.

وقال الطبيب البريطاني جيف روس، أخصائي العلاج الطبيعي، في تعليقه على السترة المطورة، إنها ”تؤدي المهمة التي كنت أرغب في أن يقوم بها حزام الربط، وسوف تساعد الناس على التحسن بشكل أسرع، وسيشعرون بألم أقل“.

ويعاني 1 من كل 6 بريطانيين من آلام الظهر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 9 ملايين بالغ في إنجلترا يعانون من عدم الراحة في العمود الفقري، ويمكن أن تكون الوضعية السيئة للجلوس هي السبب في آلام الظهر، مع زيادة العمل من المنزل، وإعدادات العمل السيئة المصاحبة لها، ما يزيد من تعقيد المشكلة.