"الصحة العالمية" تدرس تقارير عن اكتشاف جدري القرود في مني المصابين

قالت مسؤولة في ”الصحة العالمية“، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تدرس تقارير تفيد باكتشاف فيروس جدري القرود في السائل المنوي للمرضى، لبحث إمكانية انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي.

ومع ذلك، أكدت المنظمة أن الفيروس ينتقل بشكل أساس عن طريق التخالط الشخصي الوثيق.

والعديد من حالات الإصابة المؤكدة بجدري القرود في التفشي الحالي والمتمركزة إلى حد كبير في أوروبا هي بين شركاء‭ ‬في علاقة جنسية كانوا على اتصال وثيق ببعضهم البعض.

وفي الأيام الأخيرة، اكتشف العلماء الحمض النووي للفيروس في السائل المنوي لعدد من المرضى المصابين بجدري القرود في إيطاليا وألمانيا، بما في ذلك عينة تم اختبارها معمليا تشير إلى أن الفيروس الموجود في السائل المنوي لمريض واحد كان قادرا على إصابة شخص آخر والتكاثر.

وقالت كاثرين سمولوود، مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في إفادة صحفية، إنه من غير المعروف ما إذا كانت التقارير الأخيرة تعني أن فيروس جدري القرود يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

وأضافت ”ربما كان هذا شيئا لم ندركه بشأن هذا المرض من قبل. نحتاج حقا إلى التركيز على طريقة الانتقال الأكثر شيوعا ونرى بوضوح أن ذلك مرتبط بالتلامس“.

وأبلغت نحو 30 دولة عن أكثر من 1300 حالة إصابة بالمرض، معظمها في أوروبا، منذ أوائل مايو/ أيار. وتم تسجيل معظم الحالات بين المثليين من الرجال.

وأثار تفشي المرض القلق لأن الفيروس نادرا ما يظهر خارج أفريقيا، حيث يتوطن، ومعظم الحالات الأوروبية لا تتعلق بالسفر إلى القارة.

ومع انتشار تفشي المرض، أوصت منظمة الصحة العالمية بتطعيم المخالطين للمرضى عن قرب ومنهم العاملون في مجال الرعاية الصحية، لكنها حذرت من أنها تشهد بالفعل اندفاعا لتخزين اللقاحات.

والإثنين الماضي، أعلن علماء، أنهم عثروا على أجزاء من فيروس جدري القرود في السائل المنوي لعدد قليل من المرضى في إيطاليا، ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي أمرا ممكنا.

ومن المعروف أن جدري القرود ينتشر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب.

وقد ينتقل الفيروس من خلال الفقاعات المميزة على الجلد أو الرذاذ الكبير الذي يخرج من الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي.