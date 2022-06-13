تعتبر الآلام المزمنة بلاء حقيقيا لكثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض اليومية، فماذا لو تمكنا من إعادة برمجة الدماغ للتخلص من الآلام المزمنة.

وحسب ما نشر موقع ”caminteresse“ الفرنسي، فإنه يمكن أحيانًا وفقًا لبحوث حديثة تفسير الألم المزمن بآليات نفسية، إذ يكون الألم المزمن معقدًا عندما يتعذر تحديد أسبابه.

وأشار الموقع إلى أنه ”في بعض الحالات يكون الألم المزمن من أعراض مرض موجود، بالتالي يمكن لعلاجات معيّنة تخفيفه بشكل فعال“.

وقال: ”غير أنه في حالات أخرى يظل السبب بلا تفسير، حيث لا يجد مصدر هذه الآلام اليومية أي تفسير ملموس“.

وأوضح أن ”المرضى يضطرون بعد ذلك إلى تحديد مواعيد مع العديد من المختصين على أمل الحصول على التشخيص وإيجاد علاج فعال. ومع ذلك، عندما لا يكون الألم ناتجًا عن إصابة واضحة يكون من الصعب أحيانًا معرفة السبب“.

وذكر أنه ”بما أن دماغ الإنسان معقّد ومليء بالمفاجآت، فيعتبر الألم في المقام الأول استجابة عصبية للدماغ“.

ولفت إلى أن ”الشعور بالألم يحدث بشكل مختلف تمامًا من شخص إلى آخر. فمع نفس المشكلة يمكن أن تختلف حدة الألم بشكل كبير“.

وبين الموقع الفرنسي أن ”العلماء لأجل ذلك يهتمون بهذا الجانب من إدارة الألم. لقد نجحوا بالفعل في إثبات أن بعض الناس يخشون المعاناة الجسدية أكثر من غيرهم“.

وتابع: ”سيكون للاختلافات في إدراك الألم، تأثير على الألم الذي يشعر به المريض. يمكن لظاهرة غير واعية أطلِق عليها في عالم الطب لفظ ”كوارثية الألم“ أن تفسر هذه الفروق الدقيقة“.

”وهكذا يلخَّص الألمُ المزمن، حيث يعتقد المريض المصاب أن الأسوأ يمكن أن يحدث دائمًا. هذا الموقف القلق سيكون له تأثير مباشر على إدراك الألم وسيفاقمه“.

ويمثل الألم ردة فِعل من الدماغ، استجابة لمحفز تم تحديده على أنه خطر. لذلك من السهل أن نفهم أن انفعالا من الانفعالات مثل التوتر أو القلق يمكن أن يضخم أو يقلل من هذا الخطر.

وبناءً على هذه الملاحظة يعتقد العلماء أنه من الممكن التفكير في علاجات محدَّدة تجعل الدماغ يُعدّل ردة فعله.

إلى ذلك، قد تُثبت العديد من العلاجات فعاليتها في إدارة الألم المزمن، بما في ذلك العلاج المتمثل في ما اصطلح على تسميته علميًا بـ“إعادة معالجة الألم“.

وقال الموقع إن ”إعادة برمجة الدماغ هذه ستخفف بشكل فعال الآلام المزمنة. التجارب جارية حاليًا لمقارنة واختبار العديد من العلاجات المبتكرة. وهذا أمل حقيقي لمرضى الآلام المزمنة“.