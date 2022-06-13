تطوير جهاز يحفز الدماغ بالكهرباء لتخفيض ضغط الدم

صمم علماء أعصاب من جامعة كوليدج لندن البريطانية، جهازا قابلا للارتداء، يمكنه تخفيض مرض ضغط الدم المزمن، من خلال تحفيز الدماغ بشحنات كهربائية.

وأوضح البروفيسور ألكسندر غورين، المؤلف الرئيس في الدراسة، أن الجهاز بحجم الهاتف المحمول ويعمل بالبطارية، مبينا أنه منخفض التكلفة وسهل الاستخدام، حيث تبلغ قيمته 20 جنيها إسترلينيا نحو ( 24 دولارا)، ويمكن ارتداؤه يومياً من خلال تثبيته على الأذنين لمدة 30 دقيقة، في ظروف مختلفة وحتى أثناء مشاهدة التلفزيون.

وأجرى الباحثون تجربة أولية للجهاز على 30 شخصًا.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لا توجد نتائج منشورة حتى الآن توضح مدى نجاحه، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن الجهاز يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير.

وأكد غورين أن الجهاز يمكن أن يؤدي إلى تحسينات في ضغط الدم بنسبة أعلى من تناول حبوب الدواء، حيث سيشعر أي شخص يرتدي الجهاز ”بوخز خفيف“ وذلك لأنه تيار كهربائي ضعيف يمر إلى دماغه عبر الأذنين.

وقال الباحثون ”في دراستنا لإثبات المفهوم، يبدو أنه يمكننا التحكم في ضغط الدم عن طريق تطبيق هذا المحفز لمدة نصف ساعة يوميًا لمدة أسبوعين، إنه يغير سيطرة الدماغ على نظام القلب والأوعية الدموية“.

وحسب الفريق البحثي، يحفز الجهاز الذي يسمى AffeX العصب المبهم الذي يمتد من الدماغ إلى أسفل البطن، ويمكنه أن يخفض ضغط الدم الانقباضي ”القوة التي يضخ بها القلب الدم في جميع أنحاء الجسم – بنحو 10 إلى 15 وحدة“، حيث يقارن ذلك بانخفاض ضغط الدم من 8 إلى 10 وحدات للأدوية التقليدية.

ولفت الباحثون إلى أن ارتداء الجهاز لمدة أسبوعين يمكن أن يحسن ضغط الدم لأسابيع أو حتى شهور.

ويجري الفريق البحثي بعد هذه النتائج تجربة كبيرة للجهاز، بتمويل من المعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية في بريطانيا، على حوالي 100 شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

ويتم علاج ما يقرب من 60% من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم بالأدوية في المملكة المتحدة، ولكن أكثر من 40% لا يتناولون الأقراص وفقًا للتعليمات، ويؤدي ذلك لإصابتهم بأعراض جانبية، ما يعني أن هناك حاجة إلى طرق جديدة للتحكم في مرض ضغط الدم.

ويُعتقد أن حوالي ربع البالغين في إنجلترا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ما يعني أن الحالة تؤثر على حوالي 12 مليون شخص في البلاد.