بعد ارتفاع إصابات كورونا 100%.. الإمارات تقلص مدة سريان "المرور الأخضر"

أعلن المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الدكتور طاهر العامري، اليوم الإثنين، عن قرار تحديث نظام ”المرور الأخضر“ في تطبيق ”الحصن“.

وقال العامري في تغريدة على موقع الهيئة الرسمي عبر ”تويتر“: ”نعلن اليوم عن تقليص مدة سريان المرور الأخضر من ثلاثين يوماً إلى 14 يوماً، كإجراء احترازي وقائي حيث يهدف هذا القرار لضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية الفحوصات“.

وأكد تفعيل هذا التحديث على جميع الفئات بدءاً من الأربعاء الموافق 15 يونيو/حزيران 2022 ما عدا العاملين في القطاع التعليمي والطلبة حيث سيتم تفعيل القرار لهم اعتبارا من الإثنين الموافق 20 يونيو/حزيران 2022 نظرا لارتباطهم بفترة الاختبارات، موضحا أنه ”سيتم التشديد على عملية التحقق من تطبيق الحصن في جميع الأماكن المطبق بها المرور الأخضر بهدف ضمان سلامة وصحة الجميع“.

وشدد على أن ”المنظومة الوطنية تعمل منذ بداية الأزمة على قراءة الوضع الوبائي محلياً وعالمياً ومتابعة المستجدات والمؤشرات، ورصدت في الفترة السابقة ارتفاعا في عدد إصابات كورونا في دول العالم“.

وأضاف: ”شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بكورونا في دولة الإمارات، إذ ارتفعت الحالات بنسبة تفوق الـ100% في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات، هذا الارتفاع يأتي بعد استقرار الوضع في دولة الإمارات لفترة لم تكن وجيزة، وبعد تكامل الجهود الوطنية والتعاون المجتمعي لفترة غير قصيرة، وكان ذلك بفضل وعيكم وحرصكم“.

#الطوارئ_والأزمات: نحيطكم علماً اليوم عن قرار تحديث نظام المرور الأخضر في #تطبيق_الحصن، حيث نعلن اليوم عن تقليص مدة سريان المرور الأخضر من ثلاثين يوماً إلى 14 يوماً، كإجراء احترازي وقائي حيث يهدف هذا القرار لضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية الفحوصات.

#يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/8uLf5Plgn4 — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) June 13, 2022

وتابع: ”رصدنا في الفترة الأخيرة بعض السلوكيات التي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع، وعلى الصحة العامة ومؤشراً على التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ما يؤثر سلباً على جهود التعافي التي تعمل عليها الجهات كافة“.

وأكد أن ”الدراسات أثبتت أن ارتداء الكمامات من أهم عوامل المحافظة على الصحة والسلامة من خطر الإصابة بكورونا وتكمن فاعلية الكمامة في التخفيف من سرعة وقوة انتشار المرض خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، ورصدنا بالفترة الأخيرة تهاون العديد في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة“.

وأشار إلى أن ”ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي حيث إن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3000 درهم بحسب قرار النيابة العامة رقم (38) لسنة 2020“.

وأوصى العامري بضرورة ”الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، وتجنب الازدحام، وأخذ الحيطة والحذر عند السفر والتأكد من إجراءات الوجهة المراد السفر لها من خلال منصات وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدم التهاون بإجراء الفحوصات الدورية“.