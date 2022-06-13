دراسة جديدة تسعى لفهم مقاومة الجسم للمضادات الحيوية

يعمل باحثون من جامعة ”نوتينغهام ترنت“ البريطانية على تطوير اختبارات جديدة لفهم حالات مقاومة الجسم البشري للعقاقير المضادة للميكروبات، والتي أشارت دراسة سابقة إلى أنها السبب في وفاة حوالي 1.27 مليون شخص في 2019.

وأوضح الباحثون أن مقاومة الجسم لتأثير المضادات الحيوية تعود لمحاولة الميكروبات عند إصابة الجسم بعدوى بكتيرية بتطوير طرق مختلفة للدفاع عن نفسها من مضادات الميكروبات، ما ينتج عنه حدوث مقاومة من جانب الجسم البشري.

وأشار الدكتور ألسادير هيوبارد، الباحث الرئيسي في الدراسة والبروفيسور في جامعة ”نوتينجهان ترينت“، أن الفريق البحثي يستهدف من الدراسة الجديدة، والممولة من مؤسسة Royal Society للبحث العلمي، فهم ورصد طرق مقاومة مضادات الميكروبات، بحيث يكون من السهل مساعدة الأطباء اختيار العلاج المناسب لحالة وجسم المريض.

وكذلك أكد ألسادير أن الدراسة ستساعد في تحديد تحورات الميكروبات التي تسبب حالة من المقاومة لتركيبات المضادات الحيوية الجديدة، بحيث يتم التعامل معها بشكل مبكر، وبالتالي يسهل رصد وجود مقاومة لدى أجسام المرضى من مضادات حيوية معينة، ويكون من اليسير على الأطباء معالجة العدوى البكتيرية بشكل أكثر فاعلية.

وتسعى الدراسة نحو تطوير اختبارات تشخيصية للتنبؤ بمقاومة المضادات الحيوية؛ ما يقلل من فرصة حدوث مقاومة لدى جسم المرضى، عبر إجراء الاختيار المناسب للمضادات الحيوية الأكثر تأثيرا في ومواجهة العدوى.

وتقوم الدراسة على اختبارات مقاومة المضادات الحيوية الحالية، من خلال رصد أجزاء من الحمض النووي، والذي يفرز الإنزيمات المسؤولة عن تكوين المقاومة لدى الجسم.

ورغم ذلك، فإن وقوع تحورات في الجينات المسؤولة عن تكوين المقاومة لدى الجسم في وجه المضادات الحيوية يترتب عليه حدوث عدم تطابق بين المقاومة المتوقة والفعلية، وذلك يحد من مدى الاستفادة من نتائج تلك الاختبارات.

وستتضمن الدراسة البحثية التعرف على خصائص التحورات التي ينتج عنها تغيرات في وظائف جينات خلق مقاومة تأثير العقاقير العلاجية.

وبشكل مبدئي، سيدرس العلماء مستوى مقاومة الجسم البشري للمضاد الحيوي ”ميروبينيمفابورباكتام“.

وسيقوم الباحثون خلال الدراسة بإنتاج التحورات التي ينتج عنها مقاومة لهذا المضاد الحيوي، والذي سيسمح لهم بدوره بالنظر في تاثير تلك التحورات على نمو ونشاط الإنزيمات المُفرزة، وكذلك مستوى مقاومة الجسم لبقية المضادات الحيوية.