ماذا يقول فمك عن صحتك العامة؟

يقول خبراء الصحة، إن علامات تظهر في الفم، يمكن أن تكشف عن الأخطار الكامنة على صحة أجسامنا، وفق تقرير أورده موقع ”ذا سان“.

ويشير الخبراء إلى أن ”بقاء الكتل الحمراء المؤلمة لفترة طويلة في الفم يشير إلى شيء أكثر خطورة“.

وبحسبهم، فإن ”القرحة التي تستغرق أكثر من 10 أيام للشفاء يمكن أن تكون بسبب ضعف جهاز المناعة، أو نقص الحديد أو فيتامين ب 12، أو فيروس الورم الحليمي البشري الفموي، أو سرطان الفم“.

كما أنها ”يمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الأشياء، منها: أطقم الأسنان غير الملائمة، ظهور ضرس العقل، والالتهابات، والأدوية، وأوجه القصور في النظام الغذائي، أو التلف الذي يحدث أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة“.

وينصح الخبراء وفق التقرير، أنه ”إذا كان لديك قرحة في الفم لا تلتئم، يجب طلب المساعدة“.

”وليست القرحة فقط هي التي يمكن أن تشير إلى سرطان الفم“، فوفقا لـ ”NHS“، يمكن أيضا أن تشير الكتل غير المبررة والمستمرة في الفم أو الرقبة إلى مرض السرطان.

ماذا يكشف نزيف وتورم اللثة؟

يحذر الأطباء من ”تجاهل بضع قطرات من الدم بعد استخدام الخيط، حيث يعتبر نزيف اللثة علامة على وجود التهاب في الجسم وضعف جهاز المناعة“.

كما يمكن أن ”تشير اللثة المنتفخة أيضا إلى الحمل“، حسب الرأي الطبي؛ ”فغالبًا ما يلاحظ أطباء الأسنان متى تكون المريضات حوامل بمجرد النظر في أفواههم“، فالأعراض تشمل تورم اللثة ونزيفا أكثر من المعتاد.

على ماذا يدل الفم الجاف؟

ويبين التقرير – نقلا عن الخبراء – أنه ”قد يشير جفاف الفم أو وجود طبقة بيضاء على لسانك إلى مرض السكري، وهو أمر شائع لدى مرضى السكري“.

كذلك، يعتبر وجود طبقة بيضاء على اللسان أحد أعراض ارتفاع السكر في الدم (ارتفاع مستويات الجلوكوز)، كما يمكن أن يشير جفاف الفم أيضا إلى مرض القلاع أو نقص فيتامين ب“.

ما دلالة تآكل الأسنان وتسوسها؟

إلى ذلك، يعد تآكل مينا الأسنان من الهبات الرئيسية التي يعاني منها شخص ما مع اضطراب الأكل، حيث يمكن أن يكون هناك نمط واضح من تآكل الأسنان؛ بسبب نوبات القيء المتكررة.

ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات الأكل، مثل الشره المرضي، كما أنه يرتبط بزيادة تسوس الأسنان، حسب ما ورد في التقرير.

ويشرح الأطباء السبب؛ وهو ”لأن القيء يحتوي على أحماض في المعدة، والتي تعتبر قوية بما يكفي لتآكل طبقة المينا التي تحمي أسنانك، كما يزيد التآكل من خطر التسوس، ويسبب الحساسية، ويمكن أن يؤدي إلى تغيرات في عضتك أو فقدان الأسنان“.

وفي مثل هذه الحالات الحساسة، يكمن واجب أطباء أسنان في فهم سبب أي تآكل ومعالجته وفقا لذلك.

أما عندما لا يتعلق الأمر باضطراب الأكل، سيكون نظامك الغذائي يمثل المشكلة حسب الخبراء.

كما أن الأسنان البالية أو الرقيقة أو الحساسة يمكن أن تشير إلى نظام غذائي عالي الحموضة، أو وجود ارتجاع حمضي.“

إلى ماذا يشير مرض اللثة؟

وقد يؤدي مرض اللثة إلى فقدان الأسنان ورائحة كريهة، ولكنه يشير أيضا إلى مجموعة من المشكلات المحتملة الأخرى؛ حيث تُظهر الأبحاث وجود روابط بين أمراض اللثة وحالات مثل السكري وأمراض القلب وضغط الدم“.

سينصحك طبيب أسنانك إذا كان لديه أي قلق بالمتابعة مع طبيبك العام، كما يشير تراكم البلاك إلى أنك بحاجة إلى أن تكون أكثر شمولا عند تنظيف الأسنان بالفرشاة.