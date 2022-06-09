دراسة تربط بين دهون الجسم لدى مرضى السكري وتطور الأورام

أكدت دراسة أجراها معهد بير بيرجيلي للبحوث الصحية وجامعة روبيرا الأول في تاراغونا بإسبانيا، أن الأنسجة الدهنية لمرضى السكري تنتج بروتينات تساعد على تطور الأورام.

ونشرت مجلة ”Clinical and Translational Medicine“ نتائج تشير إلى أن الوظيفة الإفرازية الطبيعية للخلايا الجذعية – أحد مكونات الأنسجة الدهنية المرتبطة بجهاز المناعة – يمكن أن تتأثر في سياق أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري.

وعلى وجه التحديد، ركز البحث على بروتين ”SUB1″، وهو أحد البروتينات ”الأكثر إفرازا“ بواسطة الخلايا الجذعية المأخوذة من مرضى السكري.

وحدد الباحثون وظيفة جديدة لهذا البروتين ترتبط بتعزيز الخصائص الأولية، والتي تفتح مسارا جديدا للبحث في مجال علاج السرطان في هذا النوع من المرضى.

وعلى الرغم من أن بروتين ”SUB1“ يقوم بالوظائف الأساسية مثل إنتاج البروتين، إلا أن هناك تغييرات تم اكتشافها في هذا البروتين مرتبطة بأورام من أنواع مختلفة.

وقالت سونيا فرنانديز فيليدو، من معهد بير بيرجيلي للبحوث الصحية والباحثة الرئيسية في الدراسة: ”في محاولة لإيجاد الآليات التي تربط السمنة ومرض السكري بالسرطان، ركزنا على الأنسجة الدهنية، لأن بعض الأورام محاطة بأنسجة دهنية“.

وأوضحت سونيا، أن ”سمة أسباب أخرى أهمها هي أن تلك الخلايا تصبح شديدة الالتهابات، ومن ثم شرعنا في البحث فيما إذا كانت هذه الخلايا الجذعية من مرضى السكري تنتج جزيئات مختلفة يمكن أن تشارك في تطور الأورام“.

وفي المجموع، حدد الباحثون 52 بروتينا مختلفا في الخلايا الجذعية للأنسجة الدهنية لمرضى السكري، هذه البروتينات لها وظائف متعلقة بجهاز المناعة، وحركة الخلايا والالتصاق وإعادة تشكيل المصفوفة خارج الخلية وإجهاد الخلية، من بين أمور أخرى.

ومن خلال دراسات الخلايا، لاحظ الباحثون أن البروتينات التي تفرزها الخلايا الجذعية لمرضى السكري قادرة على زيادة العديد من الجينات المرتبطة بالسرطان، مع ارتفاع نسبة خلايا ورم الكبد.

وعلى الرغم من إثبات أن الإصابة بمرض السكري، تسبب اكتساب الخلايا الجذعية للأنسجة الدهنية نشاطا إفرازيا وأن بروتين ”SUB1“ يمكن أن يعمل كحلقة وصل جزيئية جديدة بين الخلايا الجذعية والخلايا السرطانية، إلا أن الدراسات المستقبلية في الأجسام الحية ستكون ضرورية، لمنع تطور السرطان عن طريق منع إنتاج هذا البروتين.