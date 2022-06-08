تطوير مسبار يكتشف تغيرات درجة حرارة الجسم بالرنين المغناطيسي

تمكن فريق بحثي من قسم الكيمياء في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، من تطوير مسبار كيميائي قائم على مركب الكوبالت، يمكنه اكتشاف التغيرات الدقيقة بدرجات حرارة الجسم، بطريقة غير غازية، وذلك باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي.

وقال الباحثون في ورقتهم البحثية التي نشرت في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية، إن المسبار يعمل من خلال تصميم جزيئات تسمح بتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي للقيام بأشياء لا يمكنها القيام به حاليا.

وأوضح جوزيف زادروزني، المؤلف الرئيسي في الدراسة، أن التقنية غير الغازية المنقذة للحياة المعروفة باسم التصوير بالرنين المغناطيسي، تعمل في المسبار المطور عن طريق محاذاة ذرات الهيدروجين في مجال مغناطيسي قوي ونبض موجات التردد الراديوي لتحويل استجابة تلك الذرات إلى صورة.

وأنشأ الباحث زادروزني مختبرا في الجامعة خصيصا لإجراء تجارب حول كيفية استجابة الخصائص المغناطيسية للجزيئات المحتوية على أيونات المعادن لبيئاتهم، سواء كان ذلك يعني تحولات صغيرة للغاية في درجة الحرارة، أو درجة الأس الهيدروجيني أو المقاييس الأخرى.

ولتحقيق هدفهم المتمثل في صنع مجسات تصوير مغناطيسي جديدة مع حساسية شديدة لدرجة الحرارة، صمم الباحثون جزيئا قائما على مركب الكوبالت ليكون مقياس حرارة كيميائيا غير جراحي، واستخدموا خبرتهم في التصميم الجزيئي لجعل الدوران النووي لمركب الكوبالت ركيزة عمل، خاصية مغناطيسية أساسية تحاكي خفة الحركة، ولكنها أقل استقرارا لدوران الإلكترون.

ومن خلال جعل نواة الكوبالت تعمل بشكل أساسي مثل الإلكترون، فقد أظهروا أن هذا المركب الكوبالت الخاص يمكن أن يشكل يوما ما أساسا لمسبار تصوير جزيئي قوي يمكنه قراءة التحولات الدقيقة للغاية في درجات حرارة الجسم.

ويمكن للأطباء اكتشاف أدق تغيرات في درجات الحرارة حول الورم الذي لا يزال غير مرئي، حيث يمكن أن يأخذ إجراء الاجتثاث الحراري داخل عيادة الطبيب دقة على المستوى الجزيئي؛ ما يؤدي إلى القضاء على الأنسجة المريضة مع تجنب الأنسجة السليمة.

وبحسب الفريق البحثي، فإن إنشاء مسبار مستشعر لدرجة الحرارة باستخدام مادة الكوبالت، الذي قد يتم حقنه أو بلعه في عيادة الطبيب يوما ما من أجل توصيل إشارات درجة الحرارة من الجسم، من شأنه أن يستفيد من المغناطيسية التي يمكن التحكم فيها للنواة، وسيكون له أيضا الخاصية المرغوبة لقراءات المعلومات عبر موجات التردد الراديوي، التي تعتبر آمنة لجسم الإنسان أو الحيوان.

وصمم الفريق البحثي خلال التجارب جزيء الكوبالت لاختبار حساسيته لدرجة الحرارة باستخدام مطياف الرنين المغناطيسي النووي بقوة 500 ميجا هرتز، وقالت أوكتن أنجور، الباحثة المشاركة في الدراسة: ”لقد أظهرنا، من خلال تجارب الرنين المغناطيسي النووي، أن الحساسية تفوقت على الجزيئات المماثلة من حيث الحجم“. مضيفة أن ”الكيمياء حول ذرة الكوبالت قابلة للضبط بدرجة عالية، ويمكننا التحكم فيها بدرجة عالية“.

إلى ذلك، كشف الباحثون أن هذا العمل لا يظهر واعدا في المجال الطبي فحسب، لكنه قد يؤدي إلى خطوات للأمام في عالم الحوسبة الكمومية.