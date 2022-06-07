الكشف عن دواء جديد للسكري يخفض الوزن بشكل كبير

وجدت دراسة جديدة أن جرعة أسبوعية من دواء تمت الموافقة عليه أخيرا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج مرض السكري من ”الفئة الـ 2“ يمكن أن تساعد البالغين غير المصابين بالسكري على إنقاص الوزن بشكل كبير.

وأشارت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، إلى أنه تمت تجربة دواء ”Tirzepatide“ الذي يباع تحت الاسم التجاري ”Mounjaro“ على الأشخاص غير المصابين بالسكري في ثلاث جرعات شملت 5 و 10 و 15 ملليغراما.

وأفادت الشبكة بأن المشاركين الذين يعانون السمنة المفرطة أو زيادة الوزن، والذين تناولوا جرعة 5 ملليجرامات فقدوا ما معدله 35 رطلا (16 كيلوغراما) فيما فقد أولئك الذين تناولوا جرعة 10 ملليجرامات نحو 49 رطلا (22 كيلوغراما) وانخفض وزن الذين تناولوا جرعة 15 ملليجراما بنحو 52 رطلا (23.6 كيلوغرام).

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة أنيا جاستريبوف، مديرة ”مركز ييل لإدارة الوزن ”خسر 40٪ من الأفراد ربع وزن أجسامهم بعد تناولهم ذلك العقار.“

بدوره، قال الدكتور روبرت جاباي، كبير المسؤولين الطبيين في الجمعية الأمريكية للسكري ”كانت البيانات رائعة للغاية.. إن فقدان الوزن الذي حصلوا عليه في هذه الدراسة كان أكبر مما شوهد في الدراسات السابقة لمرضى السكري“.

وأضاف ”النطاق المتوسط لفقدان الوزن للأشخاص في هذه الدراسة الجديدة كان 49 رطلا وهو معدل مرتفع.. إنه نطاق فقدان الوزن الذي نعتقد أنه ممكن فقط من خلال الجراحة.“

وبشكل عام، فقدَ الأشخاص الذين لا يعانون مرض السكري ما متوسطه 15٪ إلى 20.9٪ من وزن الجسم الأولي على مدار 72 أسبوعا من التجربة السريرية العشوائية والتي نُشرت نهاية الأسبوع الماضي في مجلة ”نيو إنجلاند“ الطبية.

ووفقا للدراسة فإن المشاركين الذين حصلوا على دواء وهمي خلال التجربة فقدوا ما بين 2.4٪ و 3.1٪ فقط من وزن أجسامهم في المتوسط.

وبالمقارنة، وجدت الدراسات التي أجريت على مرضى السكري الذين استخدموا ”tirzepatide“ أنهم فقدوا نحو 15٪ من وزن الجسم الأولي.

وقال غاباي ”هذه تجربة غير مألوفة، لأن تأثير أدوية إنقاص الوزن السابقة يكون أقل فاعلية لدى مرضى السكري، ونحن بصراحة لا نعرف السبب بالضبط“.