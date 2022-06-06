دراسة: التوت الأحمر يساعد على إزالة "الكرش"

ذكرت دراسة طبية يابانية أن تناول التوت الأحمر بانتظام يمكن أن يساعد على إزالة الدهون الحشوية المعروفة بـ“الكرش“؛ نظرا لاحتوائه على مادة تساهم في حرق الدهون.

وأوضحت الدراسة، التي أصدرتها ”جامعة ”ايهايم“ اليابانية، ونشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الإثنين، أن ”الدهون الحشوية ضرورية لصحة الجسم العامة، وأن الكمية المناسبة منها تلعب دورين مهمين، لحماية الأعضاء الداخلية والعمل كمصدر احتياطي للطاقة“.

وحذرت من أنه ”إذا ارتفعت مستويات الدهون الحشوية بشكل كبير جدا، فإن خطر إصابة الفرد بأمراض القلب والأوعية الدموية يرتفع أيضا، وأن اتباع نظام غذائي صحي يعد أحد أفضل الطرق للتحكم في مستويات الدهون الحشوية“.

ولفتت إلى أن ”التوت الاحمر فعال في حرق الدهون الحشوية ويساعد بحرق الدهون الزائدة أسرع بثلاث مرات من الفلفل الحار المعروف بفعاليته في محاربة الدهون الحشوية“.

وأردفت الدراسة أن ”سبب ذلك هو ان التوت الأحمر يحتوي على مركب يعرف باسم كيتون التوت الذي يحتوي بدوره على بنية كيميائية مماثلة للكابسيسين، وهو مركب معروف بالمساعدة في حرق الدهون. نتيجة لذلك؛ يمكن أن يكون توت العليق الأحمر عنصرا غذائيا مفيدا لأولئك الذين يرغبون في فقدان الدهون الحشوية وتحسين صحتهم“.

ونوهت إلى أنه ”إضافة إلى التغييرات الغذائية فإن الطريقة الأكثر فعالية للمساعدة في خفض الدهون الحشوية هي أن تكون نشيطا وتتبع أسلوب حياة صحي“.

وبحسب دراسة أخرى لوزارة الصحة البريطانية، فإنه يستحسن ممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع لكن كلما زاد التمرين، سيتم حرق الدهون بشكل أسرع.

وأوضحت أن التمارين الفعالة في حرب الدهون تشمل الركض وركوب الدراجات الهوائية التي تعتبر الأكثر فاعلية، سواء في حرق الدهون أو تقليل مخاطر الوفاة المبكرة.

كما وجدت دراسة حديثة أجراها ”المعهد الوطني للبحوث الصحية“ في لندن، أن ”ركوب الدراجات والذهاب بها إلى العمل يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 20%، وأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%، والسرطان بنسبة 16%“.

وأكدت أن ”الصيف هو الوقت المثالي لممارسة ركوب الدراجات؛ حيث إن المناخ أكثر ملائمة لمثل هذه الرياضة بالهواء الطلق“.