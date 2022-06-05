دراسة: أسلوب المشي يكشف عن السمات الشخصية

تكشف الدراسات أن أساليب المشي لدينا، بما في ذلك الخطوات والسرعة، تخبرنا بالكثير من السمات المهمة عن شخصياتنا: كل شخص فريد بطريقته الخاصة وكذلك أسلوبه في المشي، تمامًا كما يكشف نمط نومنا أو لون عيوننا أو حتى طريقة حملنا للهاتف عن نوع شخصيتنا.

فقد أظهرت الدراسات أن طريقة المشي تكشف عن بعض الأفكار المثيرة للاهتمام في الشخصية، كما كشف علماء النفس أن الطريقة التي يمشي بها المرء تساعد أيضًا في اكتشاف ما يحاولون إخفاءه عن أنفسهم.

وقد نُشرت واحدة من أولى الدراسات التي أجريت على الكشف عن نوع الشخصية من خلال دراسة أسلوب المشي عام 1935 من قبل عالم النفس الألماني المولد فيرنر وولف. كما كشفت العديد من التحقيقات في أنماط المشي أيضًا أنه يمكن للمرء أن يتعلم كيفية تغيير أسلوب المشي أو تكييف أسلوب مشي مختلف لتغيير الانطباع الذي يعطيه.

ويشرح تقرير في موقع ”جوش“ عن سمات الشخصية التي ترتبط بأساليب المشي حسب علماء السلوك والنفس.

المشي بسرعة

إذا كان أسلوبك في المشي سريعًا حسب الخبراء، فإن نوع شخصيتك يتسم بالاجتهاد والانفتاح. كما يكون الأشخاص الذين يتمتعون بشخصية المشي السريع منفتحين على تجارب جديدة وواعين.

وحسب الدراسات، فالأشخاص الذين يمشون بسرعة يكونون روادًا ومغامرين ولديهم شجاعة أكثر من المعتاد لأخذ زمام المبادرة والاهتمام الفائق بالتفاصيل.

المشي البطيء

يكشف هذا الأسلوب أنك شخص حذر حسب علماء السلوك، فعادةً ما تشير الخطوات البطيئة والأقصر إلى أنك على الأرجح انطوائي. ويشير الخبراء إلى أنه عادة ما يبحث الأشخاص الذين يمشون ببطء عن أنفسهم ويكونون أكثر تركيزًا على الذات.

وقد وجدت الدراسات أن الذين يمشون ببطء يعتمدون عادة أسلوب حياة أقل نشاطًا مما قد يؤدي إلى تطوير مشاكل صحية في وقت مبكر من الحياة أو أكثر عرضة للحوادث حيث يصبح أداؤهم العصبي بطيئًا مع تقدمهم في السن.

المشي بأسلوب مريح

إذا كان أسلوبك في المشي مسترخيًا، فإن نوع شخصيتك في المشي يكشف أنك تحب أن تعيش وفق شروطك الخاصة في الحياة ووفق وتيرتك الخاصة، أنت لست في عجلة من أمرك. أنت دائمًا مرتاح وواثق جيدًا، أنت هادئ وتستمتع بالتواصل مع الناس والاستماع إلى محادثاتهم أو وجهات نظرهم.

ويعتبر الأخصائيون أن أسلوب المشي هذا يعتبر من أكثر أساليب المشي مثالية. كما تكشف الأبحاث أن الشخص الذي يمشي بطريقة مريحة هو الشخص الذي يتمتع بدرجة عالية من الثقة بالنفس ومستوى منخفض من الإلحاح، فهم لا يسعون إلى التحقق من صحة أو تأكيد أي شيء.

المشي بخطوات سريعة وطويلة

يمتاز ذوو أسلوب المشي هذا بنظرة إيجابية للأشياء، شخصية تنافسية ونارية تساعد على إنجاز الأشياء. كما يصف الخبراء هؤلاء بالمنطقة والذكاء والقدرة على الإنتاج وغالبا ما يتسمون بالبرود في العلاقات الشخصية.

يُعرف أيضًا الأشخاص الذين لديهم أساليب مشي طويلة وسريعة بأنهم متعددو المهام، يمكنهم حل العديد من المشاكل أو إيجاد حلول في رؤوسهم أثناء السير في الشارع.

شيء واحد حول الأشخاص الذين يمشون في نمط شخصية خطوة سريعة هو أنهم يتوقعون من الناس من حولهم تلبية توقعاتهم أو مطابقة معاييرهم، حسب التقرير.

المشي مع جر القدمين

تكشف الدراسات أن من يمشي مع جر الأقدام شخص قلق أو يقلق كثيرًا. وجدت الدراسات أن الأشخاص ذوي هذا المشي عادة ما يكونون عابسين أو حزينين، كما يفتقرون إلى السيطرة على فصل أنفسهم عن الأشياء أو الأفكار المقلقة.

كما أنهم يفتقرون إلى الطاقة والحماس في الحياة أو المهام اليومية ويواجهون مشاكل في إنجاز الأمور أو حل المشكلات.