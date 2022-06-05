وثائق لطبيب سويسري تكشف كيف عالج صوت هتلر

ذكرت صحيفة ”نويه تسوريشر تسايتونج أم زونتاج“، السويسرية الصادرة باللغة الألمانية، اليوم الأحد، أن سليلا سويسريا لأحد أطباء أدولف هتلر كشف عن تفاصيل خطابات ومراسلات تظهر كيف عالج الطبيب مشكلات الصوت التي كان يعاني منها الديكتاتور.

وحسب الصحيفة، فإن ”طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني كارل أوتو فون آيكن عالج هتلر عدة مرات ولمدة عشر سنوات بدءا من 1935، وكانت تلك الخطابات مرسلة من الطبيب لأحد أقاربه واكتشفها روبرت دوبجن وهو أحد أحفاد الطبيب عندما كان يبحث في أرشيف الأسرة من أجل مشروع مطلوب للمدرسة، وتوفي فون آيكن 1960“.

وأكد المؤرخ البريطاني ريتشارد جيه.إيفانز المتخصص في التاريخ الألماني صحة الخطابات غير المنشورة، وأن الخطابات أظهرت خوف هتلر من مرض العضال.

ووفقا للخطابات، قال هتلر للطبيب بعد مشاورتهما الأولى في مايو/أيار 1935 ”إذا كان هناك ما يسوء في صحتي، علي أن أعرف ذلك قطعا“.

وكشفت الخطابات عن تعلق هتلر بصوته الذي استخدمه في خطابات نارية لحشد التأييد لنظامه، وتذكر الخطابات أن عملية لإزالة زائدة لحمية تأجلت لحين ما بعد إلقائه لخطاب لأن الطبيب فون آيكن نصح هتلر بالحاجة لإراحة صوته بعد هذا الإجراء، ولم يشكك أبدا الطبيب بخطاباته في هتلر الذي أدت أفعاله لمقتل ملايين الناس في الحرب العالمية الثانية وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وأفادت الصحيفة بأن ”المحققين الروس سألوه بعد الحرب لماذا لم يقتل هتلر فرد الطبيب بالقول كنت طبيبه وليس قاتله“.

ومات هتلر منتحرا في قبو تحت الأرض في برلين خلال 1945 قبل فترة وجيزة من انتهاء الحرب.

ونشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي في الفترة الأخيرة، وثائق أرشيفية جديدة تؤكد انتحار زعيم ألمانيا النازية، نهاية أبريل 1945، وتكشف آخر لقاءاته وتفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته.

وتتمثل الوثائق هذه المرة في ملف التحقيق مع الطيار الشخصي السابق لهتلر، الذي شغل كذلك منصبا رفيعا في جهاز الشرطة، ويدعى غانس باور، وهو تحقيق جرى معه في البدء بمنطقة نوفغورود الروسية.

ووفقا لما كتبه باور أثناء الاستجواب، فإن الدائرة المقربة من هتلر، التي كانت بجواره بقبو مستشارية الرايخ في برلين حتى نهاية أبريل 1945، لم تكن تعرف النوايا النهائية لقائدها.