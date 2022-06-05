7 أقمشة تجنب ارتداءها في الصيف

بدأت درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملحوظ في مختلف الدول العربية مع بداية فصل الصيف، ويعتبر الحفاظ على درجة حرارة جسمك على مدار اليوم، وخاصة في فترات الصباح أمرا غاية في الأهمية، ويعد الاهتمام بطبيعة أقمشة الملابس التي ترتديها أحد أهم الوسائل للحفاظ على جسمك رطبا وتمنع ارتفاع حرارته.

هناك مجموعة من الأقمشة التي عليك تجنب ارتدائها تجنبا تاما، نظرا لأنها تتسبب بشكل مباشر في الاحتفاظ بالحرارة مما سيشعرك بالحر الشديد خلال الصيف.

البوليستر

تطورت خيوط البوليستر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إلا أنها مازالت تطرد الرطوبة بقوة، ما يجعلها تحتفظ بالحرارة بشكل كبير، كما أنها تجعل الجلد يحتفظ بعرقه بشكل كبير، مما سيرفع بمرور الوقت حرارة الجسم.

الرايون

وهو نوع من الأقمشة المكونة من ألياف السيليلوز المستخرجة من الأخشاب وخاصة البامبو يتم معالجتها بالعديد من المواد الكيميائية.

ولكن في الوقت نفسه، هناك بعض الأقمشة التي تجمع الرايون باللينين، وتلك تكون مناسبة للغاية للأجواء الحارة، لذلك فعليك الاطلاع على ملصق توضيح الأقمشة المصنعة منها الملابس، والتي يتم إرفاقها من الجانب الداخلي بكل قطعة من قطع الملابس.

أكريليك

من المواد شديدة الاحتفاظ بالحرارة بين الملابس وسطح الجلد، وهو قماش مُصنع ويعتبر نسخة أقل تكلفة من الصوف.

النايلون

في المقام الأول، تم تصميم أقمشة النايلون للتخلص من الرطوبة أولا بأول، مما يجعله خيارا مناسبا للملابس الرياضية، إلا أنه غير مناسب تماما للملابس العملية التي يتم ارتداؤها لفترات طويلة على مدار اليوم، خاصة وأنها تحتفظ برائحة العرق.

الفليس

أحد أنواع أقمشة الصوف المصنعة، وهي مصممة في المقام الأول لتقديم التدفئة لمرتديها خلال الطقس قارس البرودة، لاحتفاظها بالحرارة بشكل مميز.

الجلد

الجلود تعتبر من خامات الملابس السميكة والتي تحتفظ بالحرارة بشكل كبير، مما سيجعل ارتداءها غير مريح، وهو الحال أيضا مع خام الفينيل.

الصوف الطبيعي

يعتبر الصوف ذو الطبقة الثقيلة غير مناسب لملابس الصيف، لأن الصوف بطبيعته تزداد كثافته عند البلل، وهذا يجري مع التعرق، مما يجعل الجسم يحتفظ بحرارة شديدة.

وتعتبر أقمشة مثل القطن واللينين والحرير من الأقمشة المناسبة للملابس الصيفية بشكل أكبر، لأنها تسمح بالتخلص السريع من حرارة الجسم، مما يبقي إحساس الانتعاش طويلا.