دراسة: شرب القهوة يقلل من خطر الوفاة المبكرة

على عكس الأسطورة الشائعة، فإن التوقف عن شرب القهوة ليس من المرجح أن يحسن الصحة، وقد يكون العكس صحيحا، إذ أشارت دراسة طبية جديدة إلى أن ”شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الوفاة“.

وجاء في دراسة نشرتها شبكة ”أن بي سي“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، وشملت نحو 120 ألف شخص في بريطانيا، أن ”الذين يشربون 1.5 إلى 3.5 كوب من القهوة يوميا، كانوا أقل عرضة للوفاة، مقارنة بمن لا يشربون القهوة“.

وأظهرت نتائج التجربة التي استمرت 7 أعوام، أن ”الأشخاص الذين شربوا القهوة غير المحلاة، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 16٪ – 21٪ مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق“.

وقالت الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، كريستينا وي: ”من الناحية البيولوجية، تمنح القهوة فوائد صحية مباشرة، لكن لا يمكننا حتى الآن أن نقول على وجه اليقين، إن شرب القهوة في حد ذاته، يؤدي إلى تقليل مخاطر الوفيات“.

وأوضحت ”من الممكن أن يكون الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام أكثر ثراء، وبالتالي يحصلون على رعاية صحية أفضل أو فترة أطول لقضاء وقت فراغ أو ممارسة رياضة اللياقة البدنية أكثر من أولئك الذين لا يشربون القهوة؛ ما قد يقلل من مخاطر الوفاة لديهم“.

ووفقا للشبكة، كان ”المشاركون في الدراسة الجديدة، يبلغون من العمر نحو 56 عاما في المتوسط، وتم تجنيدهم من عام 2006 إلى عام 2010“.

ولفتت إلى أن ”الباحثين أخذوا في الاعتبار عوامل، مثل: النظام الغذائي، والتدخين، والحالة الاجتماعية، والاقتصادية، والمشاكل الصحية، والتعرض لتلوث الهواء“.

وكانت دراسات سابقة، أشارت إلى أن مشروب القهوة قد يكون مفيدا للصحة، إذ يرتبط شرب القهوة بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض تتراوح من أمراض الكبد المزمنة إلى بعض أنواع السرطان وحتى الخرف.

وقالت كريستينا وي، إن ”النتائج لا تشير إلى أنه من الأفضل إضافة السكر إلى قهوتك بدلا من شربها دون سكر.. تحذيري الأكبر، هو عدم شرب أي نوع من القهوة بكميات كبيرة من السعرات الحرارية، لأن هناك دراسات أخرى تظهر بوضوح أن إضافة السكر ومستويات عالية من السعرات الحرارية ليست جيدة للصحة.. علينا فعل الأشياء باعتدال“.

وأضافت ”ما تقوله هذه الدراسة، هو أن إضافة القليل من السكر لا يبطل كل الفوائد الصحية المحتملة للقهوة“.