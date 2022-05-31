"الصحة العالمية" تهدف لاحتواء جدري القرود بتقليل العدوى بين البشر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن احتواء انتشار جدري القرود تماما، مضيفة أن هدفها هو وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر إلى أقصى حد ممكن.

وأضافت في بيان: ”من غير المرجح أن تكون أدوات السيطرة على التفشي، ومنها وسائل التشخيص واللقاحات والأدوية، متاحة على الفور أو على نطاق واسع للدول“.

ورصد أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود حالات إصابة بالمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.

وقالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، إن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القردة خارج أفريقيا ”سيؤدي إلى جائحة“، مضيفة أنه ”لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا المرض“، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وتم تسجيل أكثر من 300 حالة مشتبه بها أو مؤكدة من جدري القردة، في مايو/ أيار، معظمها في أوروبا.

وتدرس منظمة الصحة العالمية ما إذا كان ينبغي تقييم التفشي على أنه ”حالة طوارئ صحية عامة محتملة تثير قلقا دوليا“.

ومن شأن صدور إعلان من هذا القبيل، مثلما حدث مع كوفيد-19 وإيبولا، أن يساعد في تسريع جهود البحث والتمويل لاحتواء المرض.

وردا على سؤال حول ما إذا كان تفشي مرض جدري القردة يمكن أن يتحول إلى جائحة، قالت روزاموند لويس، مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: ”لا نعرف ولكننا لا نعتقد ذلك“.

وأضافت: ”في الوقت الراهن لا نشعر بالقلق من تفشي جائحة عالمية“.