دراسة: المكملات الغذائية قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

حذرت دراسة طبية غربية من أن تناول بعض المكملات الغذائية، إلى جانب عادات أخرى مثل التدخين والإكثار من تناول اللحوم المصنّعة، قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

ولفتت الدراسة التي نشرتها المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، إلى أن هناك اعتقادا سائدا بأن تناول مكملات غذائية له فوائد صحية، منبهة إلى أن بعض تلك المكملات له مخاطر صحية خفية بما فيها التسبب بالسرطان وأمراض خطيرة أخرى.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الإثنين: ”يزدهر سوق المكملات الغذائية الطبيعية بأنواع عديدة، ولكن يجب على معظم الناس الحصول على جميع العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجون إليها عن طريق الطعام“.

وأضافت: ”في الواقع يرتبط الاستخدام طويل الأمد لثلاثة مكملات طبيعية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة“، مشيرة إلى أن الباحثين أجروا تجارب على ”بيتا كاروتين“، و“الريتينول“، و“فيتامين أ“، و“اللوتين“، و“الليكوبين“، بشأن المخاطر المتعلقة بمرض سرطان الرئة.

وأوضحت الدراسة أن ”بيتا كاروتين“ هو مركب غذائي ومصدر مهم لـ ”فيتامين أ“، في حين أن ”الريتينول“ هو مصدر مهم آخر لـ ”فيتامين أ“، و“اللوتين“ هو نوع من الأصباغ العضوية يسمى ”كاروتينويد“ المرتبط بـ ”بيتا كاروتين“ و“فيتامين أ“.

وقالت الدراسة: ”يمكن العثور على جميع المصادر في الطعام، ولكن بعض الناس يختارون تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات أيضًا“.

ولفحص الارتباطات بين تلك المكملات ومخاطر الإصابة بسرطان الرئة، اعتمد الباحثون على بيانات من المشاركين في دراسة مجموعة فيتامينات وأسلوب حياة في ولاية واشنطن.

وأشارت الدراسة إلى أن المشاركين أكملوا استبيانًا من 24 صفحة، بما في ذلك أسئلة مفصلة حول استخدام المكملات وفترة الاستخدام والجرعة خلال السنوات العشر الماضية من الفيتامينات المتعددة والمكملات.

ولفتت إلى أنه تم تحديد إصابات سرطان الرئة من خلال سجل المراقبة وعلم الأوبئة والنتائج النهائية للسرطان.

وقالت الدراسة: ”ارتبط استخدام مكملات البيتا كاروتين والريتينول واللوتين الأطول لفترة طويلة بارتفاع ملحوظ إحصائيًا لخطر الإصابة بسرطان الرئة الكلي“.

وأشارت إلى أن ”هناك القليل من الأدلة على أن هناك أي تأثير بالنسبة لجنس الشخص“، مضيفة: ”لا ينبغي التوصية بالاستخدام طويل الأمد لمكملات البيتا كاروتين والريتينول واللوتين للوقاية من سرطان الرئة، وخاصة بين المدخنين“.